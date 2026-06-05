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Новини банки Зовнішнє фінансування
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Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися: скільки коштів залишилося?

Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на понад 5%, ‒ НБУ

Міжнародні резерви України у травні 2026 року скоротилися на 5,2% і станом на 1 червня становили $45,7 млрд, що пояснюється валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначила низка чинників, повідомляє пресслужба НБУ.

Операції на валютному ринку України

У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти НБУ зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні банк продав на валютному ринку $3 134,9 млн.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Нацбанку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:

  • $498,8 млн – через рахунки Світового банку;
  • $100,4 млн – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті здійснено виплати на $126,2 млн, у тому числі:

  • $12,9 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $7,9 млн – обслуговування валютних ОВДП;
  • $105,4 млн – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду $274,9 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників

У травні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та курсових коливань міжнародні резерви збільшилися на $441,9 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

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Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 травня 2026 року становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%. Така динаміка пов’язана з валютними інтервенціями Національного банку та виплатами за зовнішніми борговими зобов’язаннями.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2026 року міжнародні резерви України становили майже $52 млрд. У березні їхній обсяг скоротився на 5%, або на $2,76 млрд.

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у земиндичей збільшуется
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05.06.2026 12:17 Відповісти
Не турбуйтеся, міндічам, цукерманам, і невідомому Вові ще вичтачить.
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05.06.2026 12:19 Відповісти
Пишного треба в каталажку
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05.06.2026 12:21 Відповісти
Яка каталажка? Такі люди мають квитки без дати в Ізраїль. Як тільки він побачить, що за ним будуть через пів години їхати НАБУ і САП - відразу відкриваються кордони і його з баблом везуть за кордон. А там у сонячний Ізраїль, який не видає своїх громадян. Інші служби, такі як ДБР, генпрокуратура, СБУ і нацполіція ще будуть його охороняти він ненависних НАБУ і САП.
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05.06.2026 12:38 Відповісти
Як море перед Мойсейем перед Пишним розкриються кордони
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05.06.2026 13:40 Відповісти

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