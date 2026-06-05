Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися: скільки коштів залишилося?
Міжнародні резерви України у травні 2026 року скоротилися на 5,2% і станом на 1 червня становили $45,7 млрд, що пояснюється валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.
Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначила низка чинників, повідомляє пресслужба НБУ.
Операції на валютному ринку України
У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти НБУ зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні банк продав на валютному ринку $3 134,9 млн.
Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Нацбанку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:
- $498,8 млн – через рахунки Світового банку;
- $100,4 млн – від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті здійснено виплати на $126,2 млн, у тому числі:
- $12,9 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $7,9 млн – обслуговування валютних ОВДП;
- $105,4 млн – сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду $274,9 млн.
Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників
У травні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та курсових коливань міжнародні резерви збільшилися на $441,9 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 травня 2026 року становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%. Така динаміка пов’язана з валютними інтервенціями Національного банку та виплатами за зовнішніми борговими зобов’язаннями.
Нагадаємо, станом на 1 квітня 2026 року міжнародні резерви України становили майже $52 млрд. У березні їхній обсяг скоротився на 5%, або на $2,76 млрд.
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