Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися: скільки коштів залишилося?

Міжнародні резерви України у травні 2026 року скоротилися на 5,2% і станом на 1 червня становили $45,7 млрд, що пояснюється валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Загалом динаміку резервів у травні 2026 року визначила низка чинників, повідомляє пресслужба НБУ.

Операції на валютному ринку України

У травні порівняно з квітнем 2026 року чистий продаж валюти НБУ зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні банк продав на валютному ринку $3 134,9 млн.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу

На валютні рахунки уряду в Нацбанку в травні надійшло $599,2 млн, у тому числі:

$498,8 млн – через рахунки Світового банку;

$100,4 млн – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті здійснено виплати на $126,2 млн, у тому числі:

$12,9 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,9 млн – обслуговування валютних ОВДП;

$105,4 млн – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду $274,9 млн.

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників

У травні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та курсових коливань міжнародні резерви збільшилися на $441,9 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

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Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 травня 2026 року становили $48 214,7 млн. У квітні вони зменшилися на 7,3%. Така динаміка пов’язана з валютними інтервенціями Національного банку та виплатами за зовнішніми борговими зобов’язаннями.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2026 року міжнародні резерви України становили майже $52 млрд. У березні їхній обсяг скоротився на 5%, або на $2,76 млрд.