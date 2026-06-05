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Екологічні дозволи для бізнесу: Кабмін спростив проходження оцінки впливу на довкілля на територіях бойових дій

Екологічні дозволи для бізнесу: Кабмін спростив проходження оцінки впливу на довкілля на територіях бойових дій

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови щодо запуску експериментального механізму проведення оцінки впливу на довкілля на територіях, де тривають або тривали бойові дії, а також на тимчасово окупованих Росією територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Рішення спрямоване на спрощення отримання дозвільних документів для бізнесу в умовах воєнного стану. Йдеться про території, визначені у переліку, затвердженому наказом Міністерства розвитку громад та територій.

Що змінилося для бізнесу?

Наразі процедура оцінки впливу на довкілля є тривалою ‒ мінімальний строк її проходження становить 52 робочі дні. У межах експериментального проєкту цей термін планують скоротити ще на 12 робочих днів.

Окремо передбачено зниження плати за проведення громадського обговорення в межах процедури оцінки впливу на довкілля.

"Запровадження експериментального проєкту має допомогти бізнесу швидше запускати та відновлювати роботу на територіях, що постраждали внаслідок бойових дій, без зниження вимог до захисту довкілля", ‒ зазначили у Мінекономіки.

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Нагадаємо, у 2026 році українські підприємства сплатили понад 1,5 млрд грн екологічного податку до зведеного бюджету. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 6,8%.

Як повідомлялося, Україна та Світовий банк узгодили пріоритетні напрями поглиблення співпраці у сфері охорони довкілля та сталого розвитку.

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бізнес (1690) бойові дії (7) оцінка (77) Міністерство розвитку громад і територій (135)
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