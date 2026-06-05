Сербія домовилася про додаткові три місяці імпорту газу з Росії. Це вже друге продовження за пів року

Сербія домовилася про додаткові поставки газу від російського "Газпрому" ще на три місяці – до кінця вересня поточного року.

Про це повідомила міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович після зустрічі з головою ради директорів "Газпрому" Алексєєм Міллером у Санкт-Петербурзі (Росія), передає Reuters.

За її словами, продовження ще на три місяці після 30 червня було підтверджено.

"Це важливо для нашої країни, для наших громадян, для нашої економіки, тому що це стабільні поставки, надзвичайно доступні за ціною, а також через гнучкість та обсяги, які вони перевозять", – сказала Джедович-Ханданович.

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Імпорт російського газу

Як повідомлялося, наприкінці березня президент Сербії Александар Вучич повідомив, що Сербія уклала угоду з Росією про імпорт газу впродовж трьох місяців.

Як зазначається, імпорт російського газу покриває до 90% потреб Сербії, хоча країна прагне диверсифікувати поставки газом із Азербайджану та скрапленим природним газом із терміналів у Греції й забезпечити близько 20% своїх потреб у рамках ініціативи Європейського Союзу щодо спільної закупівлі газу, до якої вона приєдналася минулого року.

Сербська комунальна компанія Srbijagas імпортує газ у російського "Газпрому". Вони спільно володіють газовим депо загальною ємністю 450 млн кубометрів, розташованим у північносербському місті Банатський Двір.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що Сербія погодилася продовжити угоду про поставки газу з Росією ще на три місяці, до березня 2026 року.

Згодом повідомлялося, що Сербія планує продовжити чинний контракт на постачання природного газу з Росії ще на шість місяців.