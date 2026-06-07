Загроза безпеці: Китайським інвесторам заборонили брати участь у первинному розміщенні акцій SpaceX

Гарантам первинного публічного розміщення акцій (IPO) американської компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска наказали не приймати замовлення від інвесторів із Китаю та Гонконгу через обмеження США щодо експорту критично важливих технологій.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, рішення про виключення інвесторів із Гонконгу та материкового Китаю було ухвалене на основі рекомендацій, пов'язаних із Правилами міжнародної торгівлі зброєю (International Traffic in Arms Regulations, ITAR), згідно з якими ці юрисдикції підлягають обмеженням на розповсюдження.

Сума первинного розміщення акцій компанії становить $75 млрд – і це новий світовий рекорд. Розміщення має відбутися наприкінці червня цього року.

Заборона банків

SpaceX доручила банкам не розподіляти акції особам із юрисдикцій, що обмежені ITAR, до яких також належать Ліван, Росія, Кіпр та Сирія, хоча особам із цих юрисдикцій не заборонено законом підписуватися на пропозицію.

Заборону видали провідні банки США, що наглядають за угодою, зокрема Goldman Sachs та Morgan Stanley.

Окрім того, сайт SpaceX був недоступний із Гонконгу та Шанхаю, а спроби зайти на ресурс це призвели до повідомлення про помилку, в якому говорилося, що компанія заборонила доступ із інтернет-адрес із цих місць.

Обережність інвесторів

Американські технологічні компанії та компанії, що займаються штучним інтелектом, останніми роками стають дедалі обережнішими щодо прийняття капіталу від китайських інвесторів, що відображає посилену увагу регуляторів та клієнтів до потенційних ризиків національної безпеки та безпеки даних.

Компанії, які прагнуть укласти державні контракти або працюють у чутливих секторах, часто прагнуть захистити свою акціонерну базу від інвесторів, які можуть спричинити перевірки з боку влади США або викликати занепокоєння серед потенційних клієнтів.

Цей зсув контрастує з попереднім десятиліттям, коли китайські венчурні компанії, фонди прямих інвестицій, сімейні офіси та заможні особи були активними інвесторами стартапів Кремнієвої долини (США).

Багато хто брав участь через офшорні цільові компанії та фондові структури, які приховували кінцеве джерело капіталу, дозволяючи їм підтримувати технологічні компанії, які швдко зростали, разом зі світовими інвесторами.

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Компанії Маска

Як повідомлялося, на початку квітня 2026 року компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO), що наближає компанію до найбільшого лістингу в історії.

Раніше стало відомо, що Маск анонсував проект Terafab – спільне підприємство компаній Маска Tesla, SpaceX та xAI – з метою будівництва "найбільшого заводу з виробництва чипів в історії". Кінцева мета проєкту – виробляти терават обчислювальної потужності щороку, щоб задовольнити зростаючий попит компаній на чипи.

У лютому 2026 року Маск повідомив співробітникам xAI, що компанії потрібен завод на Місяці для виробництва супутників зі штучним інтелектом та гігантська катапульта для їх запуску в космос.