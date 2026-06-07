Штучний інтелект уперше повністю розробив вакцину

Команда британських дослідників на чолі з ученими з університетів Кембриджа та Саутгемптона у Великій Британії розробила першу вакцину, повністю розроблену штучним інтелектом, яка буде випробувана на людях.

Як пише Euronews, нова "універсальна" вакцина здатна захищати від цілих сімейств вірусів.

За словами головного дослідника, професора Саутгемптонського університету Сола Фауста, нинішня "реактивна" система вакцинації ледве встигає за темпами розвитку вірусів.

Процес створення

Щоб створити цю вакцину, дослідники використали повністю розроблений штучним інтелектом активний компонент, відомий як "суперантиген".

Він використовує комп'ютерно розроблений білок, який імітує спільні риси кількох коронавірусів, а не націлений на один конкретний штам, що може стимулювати імунну систему організму боротися з широким спектром патогенів із цими базовими характеристиками.

Команда використала всі доступні дані генетичної послідовності коронавірусів Sarbeco – зоонозних вірусів, які переважно циркулюють у кажанах і можуть передавати людям або іншим ссавцям – зареєстровані в програмах спостереження по всьому світу, а потім застосувала машинне навчання для створення суперантигену.

Метод введення

Ще однією особливістю є те, що ця вакцина не потребує голки. Вона вводиться за допомогою мікрофлюїдного струменя, який проштовхує антиген безпосередньо в шкіру через високошвидкісний потік рідини.

Такі вакцини також, як правило, більш термостабільні, ніж альтернативи мРНК, що робить їх добре придатними для використання в країнах із низьким та середнім рівнем доходу та в сценаріях швидкого реагування.

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Наука в Україні

Як повідомлялося, наприкінці травня 2026 року українські фармацевти отримали доступ до технології мРНК-вакцин.

У березні Кабінет Міністрів затвердив порядок розподілу коштів, передбачених для фінансування наукових установ та досліджень у закладах вищої освіти. Загалом на розвиток науки спрямовано понад 3 млрд грн.

До того Міністерство освіти й науки винесло на громадське обговорення проєкт щодо конкурсного відбору спільних прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на замовлення бізнесу.

Експериментальний проєкт спрямований на створення прозорого механізму конкурсного добору таких досліджень і розробок на умовах співфінансування з бізнесом, посилення партнерства між наукою, бізнесом та державою, а також інтеграцію нових технологій у виробничі процеси підприємств для підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному ринках.