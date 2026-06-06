Залучення на ринок праці України іноземної робочої сили розглядається як додатковий інструмент, ‒ Свириденко
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у відповіді на петицію заявила, що залучення іноземної робочої сили на ринок праці України розглядається винятково як один із додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Збройна агресія Російської Федерації проти України спричинила значне погіршення стану функціонування ринку праці, масштабне переміщення населення, руйнування підприємницької інфраструктури, скорочення кількості робочих місць і географічне зміщення економічної активності", – йдеться у відповіді Свириденко на петицію.
Вона зазначила, що за таких умов пріоритетним завданням держави є залучення до ринку праці людей, які перебувають в Україні або можуть повернутися з-за кордону. Зокрема, через системну підтримку молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та людей старшого віку. Їм мають надати конкретні інструменти ‒ від профорієнтації й перепідготовки до адаптованих робочих місць та інклюзивних програм працевлаштування.
"Залучення на ринок праці України іноземної робочої сили розглядається винятково як один з додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів", – наголосила прем’єр.
Також вона додала, що уряд підтримує пропозицію петиції щодо залучення громадян України, які перебувають за кордоном і готові повернутися для відбудови держави. При цьому бронювання таких осіб має відбуватися відповідно до законодавства України.
"Разом з тим уряд продовжує вживати заходів для забезпечення розвитку конкурентної, відкритої та інвестиційно привабливої економіки, реалізації сучасної та гнучкої політики зайнятості населення", – йдеться у відповіді Свириденко.
Нагадаємо, на тлі дефіциту робочої сили та зростання кількості іноземних працівників в Україні з’явилася петиція, яка пропонує надати пріоритет працевлаштуванню громадян України та запровадити обмеження на залучення трудових мігрантів з-за кордону.
Як повідомлялося, питання залучення іноземних трудових мігрантів наразі не є пріоритетним для уряду. Основний акцент державної політики робиться на поверненні українців, які перебувають за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Створення трудового фронту? Ні, нізащо.
Залучення грошей населення та взагалі усіх які можливо для оборони? Ні, як тоді кишені собі набивати?
Завеземо іноземців, їх зевлада любить а українців ненавидить.
пов'язано з нещодавнім скасуванням заборони на масовий виїзд чоловіків віком від 18
до 22 років. Після зміни таких продажних правил потік біженців збільшився удесятеро.
І такий стрибок став найрізкішим за весь період. А тепер уже одних бусифікують як
з бронею так і хворих, а іншу частину вивозять за кордон. Я служив в окупаційній СА.
ще 55 років тому в 18 років, як і всі хлопці та і війни тоді не було. Потім був Афган, а
там всі-всі українці воювали з 18 років, захищали злочинну кремлівську загарбницьку
війну. Ну а тепер видно що Українській державі, вже непотрібно і нічого захищати?