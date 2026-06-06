Залучення на ринок праці України іноземної робочої сили розглядається, як додатковий інструмент, ‒ Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко у відповіді на петицію заявила, що залучення іноземної робочої сили на ринок праці України розглядається винятково як один із додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Збройна агресія Російської Федерації проти України спричинила значне погіршення стану функціонування ринку праці, масштабне переміщення населення, руйнування підприємницької інфраструктури, скорочення кількості робочих місць і географічне зміщення економічної активності", – йдеться у відповіді Свириденко на петицію.

Вона зазначила, що за таких умов пріоритетним завданням держави є залучення до ринку праці людей, які перебувають в Україні або можуть повернутися з-за кордону. Зокрема, через системну підтримку молоді, жінок, ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та людей старшого віку. Їм мають надати конкретні інструменти ‒ від профорієнтації й перепідготовки до адаптованих робочих місць та інклюзивних програм працевлаштування.

"Залучення на ринок праці України іноземної робочої сили розглядається винятково як один з додаткових інструментів подолання дефіциту кадрів", – наголосила прем’єр.

Також вона додала, що уряд підтримує пропозицію петиції щодо залучення громадян України, які перебувають за кордоном і готові повернутися для відбудови держави. При цьому бронювання таких осіб має відбуватися відповідно до законодавства України.

"Разом з тим уряд продовжує вживати заходів для забезпечення розвитку конкурентної, відкритої та інвестиційно привабливої економіки, реалізації сучасної та гнучкої політики зайнятості населення", – йдеться у відповіді Свириденко.

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Нагадаємо, на тлі дефіциту робочої сили та зростання кількості іноземних працівників в Україні з’явилася петиція, яка пропонує надати пріоритет працевлаштуванню громадян України та запровадити обмеження на залучення трудових мігрантів з-за кордону.

Як повідомлялося, питання залучення іноземних трудових мігрантів наразі не є пріоритетним для уряду. Основний акцент державної політики робиться на поверненні українців, які перебувають за кордоном.