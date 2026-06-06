Обвал на $1,3 трильйона: Акції виробників чипів різко впали на тлі розчарування інвесторів

Акції виробників чипів, що торгуються на американських біржах, у п’ятницю різко впали, втративши загалом близько $1,3 трлн ринкової вартості. Найбільших втрат зазнали провідні компанії галузі.

Про це повідомляє Reuters.

До топ-компаній, акції яких найбільше впали, належать:

Nvidia ‒ близько 6%;

Micron Technology ‒ 13%;

Marvell Technology ‒ 17%;

AMD ‒ майже 11%;

Broadcom ‒ 7,9%;

PHLX ‒ 10,3%.

П’ятничний розпродаж посилив втрати попереднього дня після того, як Broadcom опублікувала квартальний звіт, у якому попит на її спеціалізовані чипи для штучного інтелекту не виправдав завищених очікувань.

Незважаючи на значне падіння, індекс чипів усе ще залишається на 73% вище порівняно з початком року.

"Сектор напівпровідників був сильно переоцінений. Ось чому ми спостерігаємо розпродаж. Я не думаю, що це кінець зростання ринку чипів", – зазначив Осунг Квон, головний стратег з акцій Wells Fargo.

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Як повідомлялося, з початку 2026 року компанія Nvidia взяла на себе інвестиційні зобов’язання на понад $40 млрд. Йдеться про кошти, вкладені як у публічні компанії, так і в приватні стартапи, які водночас є партнерами та клієнтами Nvidia.

Нагадаємо, ринкова капіталізація Samsung Electronics досягла позначки $1 трлн. Зростання відбулося на тлі стрімкого попиту на чипи для штучного інтелекту, завдяки якому акції найбільшого у світі виробника пам’яті зросли більш ніж у чотири рази за останній рік.