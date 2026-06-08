Аномальний тютюн: частина виробників тютюнових виробів не сплачують ані податків, ані зарплат

В Україні працюють ліцензовані виробники тютюнової продукції, які офіційно не мають жодного працівника та не сплачують податки.

Такі аномалії виявило дослідження Інституту соціальної та економічної трансформації (ISET), проаналізувавши діяльність компаній галузі.

Згідно з дослідженням, станом на квітень 2026 року в Україні лише 18 компаній мали ліцензії на виробництво тютюнових виробів. Для порівняння, ліцензій на продаж тютюнових виробів було видано значно більше: 60 – на оптовий продаж і аж 31,9 тис. – на роздрібний.

Утім, як показало дослідження Інституту соціальної і економічної трансформації (ISET), серед згаданих 18 виробників тютюнових виробів фіксується доволі аномальна ситуація: частина виробників взагалі не сплачує не лише податки, але навіть зарплати, декларуючи, що, мовляв, на підприємствах не працює жодного співробітника.

Водночас деякі з цих компаній продовжують імпортувати в Україну доволі значні обсяги тютюнової сировини – доля якої після потрапляння на територію країни залишається невідомою.

"Аналіз топ-10 компаній по кількості найманих працівників демонструє значні аномалії – ТОВ "Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн", яке не закуповує сировини і не платить ПДВ, податок на прибуток, тим не менш має більше 200 працівників. При цьому ТОВ "Люкс-Трейд Комерц", яке закуповує значні обсяги сировини (сотні тон на квартал) – не має жодного працівника та не платить ніяких податків. Ці дані потребують детального аналізу та уваги Державної податкової служби і Бюро економічної безпеки", – йдеться у висновку дослідження Інституту соціальної і економічної трансформації.

Висновки ISET частково підтверджують, зокрема, раніше опубліковані повідомлення з посиланням на джерела в Державній митній службі щодо дивних поставок в Україну індійського тютюну з Болгарії компанією "Люкс-Трейд Комерц".

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"Річ у тім, що ця фірма продовжує щомісячний імпорт з Болгарії індійського тютюну в обсязі близько 22 000 кг (приблизно дві фури). З цієї кількості можна виготовити 1,8 мільйона пачок сигарет! Майже 35 мільйонів сигарет. Але (…) всім цікаво, що з цим тютюном відбувається далі. Чи дійсно з цього тютюну роблять сигарети та чи купують під нього акцизні марки", – повідомляв про цей випадок журналіст-розслідувач Євген Плінський.

Нагадаємо, у 2025 році було зафіксовано рекордне зростання імпорту тютюнової сировини в Україну – в 1,7 рази на загальну суму 32,6 млрд грн. При тому, що згадані обсяги сировини абсолютно не відповідали обсягам готової продукції.

Аналіз ISET показав, що майже весь обсяг податків на тютюновому ринку формують чотири великі міжнародні компанії – "Філіп Морріс Україна", "B.A.T.-Прилуки", "Джей Ті Інтернешнл Україна" і "Імперіал Брендс Продакшн Україна". Лише за І квартал 2026-го ці чотири компанії сплатили в Україні близько 28 млрд грн податків.

Але по усіх інших виробниках, які мають ліцензії, рівень сплати податків мінімальний або взагалі нульовий.