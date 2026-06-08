Нацбанк оновив правила інкасації та перевезення валютних цінностей: що змінилося?

Національний банк України оновив порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в Україні для банків і юридичних осіб, які мають ліцензію на операції з готівкою та здійснюють інкасаційну діяльність (СІТ-компанії).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зміни спрямовані на гармонізацію з нормами Європейського Союзу та оновленим законодавством України, а також на підвищення прозорості платіжної інфраструктури, зменшення ризиків її використання у незаконних цілях і детінізацію економіки.

Що змінилося?

Зокрема, НБУ:

поширив вимоги щодо організації інкасації та перевезення валютних цінностей, які діють для банків, на банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів (підрозділи);

заборонив проведення інкасації клієнтів у приміщеннях банків, інкасаторських компаній або компаній з оброблення готівки їхніми підрозділами;

визначив, що інкасація програмно-технічних комплексів самообслуговування має здійснюватися безпосередньо інкасаторами банків і СІТ-компаній;

уточнив вимоги до складу інкасаторських бригад у разі використання вогнепальної зброї та заборонив перебування сторонніх осіб в оперативному транспорті під час інкасації і перевезення цінностей;

зобов’язав банки та СІТ-компанії дотримуватися внутрішніх регламентів;

визначив умови використання простого електронного підпису клієнтами на супровідних документах під час інкасації та перевезення цінностей;

дозволив обладнання інкасаторського транспорту спеціальними піктограмами з урахуванням норм Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС);

узгодив термінологію з положеннями Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними";

запровадив форми річної звітності для банків і СІТ-компаній щодо інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

Очікується, що ці зміни мають підвищити ефективність інкасаційних процесів, посилити контроль за діяльністю учасників ринку та забезпечити подальшу гармонізацію регулювання з європейськими стандартами.

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Нагадаємо, у березні Нацбанк запропонував оновити порядок організації інкасації коштів і перевезення валютних цінностей банками в Україні. Зокрема, регулятор ініціював поширення чинних для банків вимог щодо інкасації та перевезення валютних цінностей на банк фінансової інклюзії та його комерційних агентів (підрозділи).