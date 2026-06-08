В Україні запускають механізм відшкодування за гуманітарне розмінування: хто може подати заяву?

Фізичні та юридичні особи, а також держава Україна отримають можливість подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків (RD4U) для компенсації витрат на гуманітарне розмінування та очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Подати такі звернення можна буде через портал "Дія" після запуску відповідного функціоналу, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Які витрати підлягають компенсації?

У межах категорії В5 "Розмінування та очищення від боєприпасів, що не вибухнули" передбачено відшкодування витрат на такі заходи:

гуманітарне розмінування, зокрема оплата послуг операторів протимінної діяльності, придбання або оренду техніки й обладнанняроботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів;

підготовка та навчання фахівців із гуманітарного розмінування;

інформаційні кампанії та навчання населення щодо мінної небезпеки й ризиків від нерозірваних боєприпасів;

фінансування державою компенсацій вартості гуманітарного розмінування земельних ділянок фермерів та сільськогосподарських виробників.

Хто може подати заяву?

Право на звернення мають:

фермери, які проводили розмінування власним коштом;

оператори протимінної діяльності, що фінансували підготовку саперів;

держава Україна.

Зокрема, держава зможе претендувати на компенсацію коштів, витрачених у межах програми підтримки гуманітарного розмінування. За майже два роки її реалізації на оплату робіт із розмінування сільськогосподарських земель було спрямовано близько 1 млрд грн.

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) є першим етапом міжнародного компенсаційного механізму для відшкодування втрат і шкоди, завданих агресією російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року. Подавати заяви можуть фізичні та юридичні особи, держава Україна, а також органи державної влади та місцевого самоврядування. Після подання звернення проходить перевірку на відповідність встановленим вимогам і вноситься до реєстру. Надалі заява разом із доказовою базою передається до компенсаційної комісії, яка визначатиме обґрунтованість вимог та розмір відшкодування.

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Як повідомлялося, фахівці підрозділів розмінування Міністерства оборони проходять навчання з виявлення вибухонебезпечних предметів із використанням безпілотних літальних апаратів і спеціальних магнітометрів, які фіксують зміни магнітного поля Землі.

Нагадаємо, 13 травня Центр гуманітарного розмінування вперше оголосив тендери на розмінування приватних сільськогосподарських земель.