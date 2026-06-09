Як зміниться логістика з електронними ТТН

Дерегуляція

Цифровізація українських вантажних перевезень офіційно перейшла на електронні рейки.

5 червня 2026 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів №720 від 4 червня 2026 року. Два роки випробувального режиму завершилися, і тепер уряд визначив чіткі правила взаємодії між державними реєстрами, цифровими операторами та бізнесом.

Що включають затверджені Кабміном зміни?

Власником майнових прав та володільцем інформації є Міністерство розвитку громад та територій, а технічним адміністратором визначено ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки", яке забезпечує розробку, супровід та захист бази даних від втрати чи змін.

Операторами платформ ЕДО стають українські суб'єкти господарювання, які успішно пройшли процедуру приєднання до системи та уклали договір про надання доступу з технічним адміністратором на платній основі.

Через ліцензовані онлайн-сервіси операторів водії, вантажовідправники, перевізники, вантажоодержувачі та експедитори отримують право створювати, обмінюватися, підписувати електронним підписом та зберігати е-ТТН.

Уся електронна інформаційна взаємодія центральної системи е-ТТН з іншими державними реєстрами та сервісами здійснюється через систему електронної взаємодії "Трембіта" або через інші захищені інформаційно-комунікаційні платформи у разі відсутності технічної можливості.

Укртрансбезпека, МВС, Національна поліція, ДПС та Держпродспоживслужба визначені офіційними користувачами системи, причому Укртрансбезпека перевіряє е-ТТН виключно на основі затвердженого міністерством порядку та протоколу обміну даними.

Досі внутрішня логістика залежала від друку щонайменше чотирьох примірників накладної. Кожен бланк мав фізично передаватися з рук в руки між відправником, водієм та отримувачем, перш ніж компанії могли закрити фінансові розрахунки, а втрата паперу унеможливлювала платежі. Цифрова е-ТТН повністю усуває цей бар'єр, маючи аналогічну юридичну силу: пропускна спроможність центральної державної системи наразі сягає 800 документів за секунду.

На поточному етапі перехід на цифру залишається добровільним, проте вже 7 операторів електронного документообігу пройшли повну авторизацію, а ще 11 завершують тестування.

Важливим кроком назустріч бізнесу стало впровадження цифрових актів коригування, які детально описані в публікації на відповідному сайті. Вони дозволяють оперативно фіксувати зміни безпосередньо в системі у випадку перевантаження вантажу чи зміни пункту призначення. Процес адаптації накладних триває лічені хвилини, що не може не полегшувати усім учасникам процесу життя.

Для ІТ-спеціалістів та розробників платформ ЕДО на офіційному вебпорталі системи е-ТТН оприлюднили інструкції та XML-специфікації усіх документів, що дозволяє компаніям безперешкодно інтегрувати власні системи обліку та CRM з державною платформою.

"Система е-ТТН дозволяє зробити перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також створює сучасні інструменти контролю та аналітики для держави. Ми вже бачимо готовність ринку до переходу на цифрові документи та продовжуємо формувати необхідну нормативну базу для повноцінного функціонування системи", – міністерство наводить слова міністра Олексія Кулеби.

Чекаємо на 2027 рік, коли вже буде наявний досвід використання системи е-ТТН, який зможе зробити його обов’язкове використання якомога зручним для кожного учасника процесу.

Раніше під час Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу відбулася зустріч міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з міністром цифрового розвитку і транспорту Азербайджанської Республіки Рашадом Набієвим. Одним із ключових підсумків стало підписання Меморандуму щодо впровадження електронних дозволів на вантажні перевезення (e-Permit).

Документ передбачає цифрову трансформацію системи видачі дозволів для міжнародних вантажних перевезень між країнами та спрощення процедур для перевізників. Фактично, замість паперових дозволів держави переходять до єдиної цифрової системи, а водії зможуть використовувати електронний дозвіл як офіційний документ під час перевезень.