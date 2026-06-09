Як зміниться логістика з електронними ТТН
Дерегуляція
Цифровізація українських вантажних перевезень офіційно перейшла на електронні рейки.
5 червня 2026 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів №720 від 4 червня 2026 року. Два роки випробувального режиму завершилися, і тепер уряд визначив чіткі правила взаємодії між державними реєстрами, цифровими операторами та бізнесом.
Що включають затверджені Кабміном зміни?
- Власником майнових прав та володільцем інформації є Міністерство розвитку громад та територій, а технічним адміністратором визначено ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки", яке забезпечує розробку, супровід та захист бази даних від втрати чи змін.
- Операторами платформ ЕДО стають українські суб'єкти господарювання, які успішно пройшли процедуру приєднання до системи та уклали договір про надання доступу з технічним адміністратором на платній основі.
- Через ліцензовані онлайн-сервіси операторів водії, вантажовідправники, перевізники, вантажоодержувачі та експедитори отримують право створювати, обмінюватися, підписувати електронним підписом та зберігати е-ТТН.
- Уся електронна інформаційна взаємодія центральної системи е-ТТН з іншими державними реєстрами та сервісами здійснюється через систему електронної взаємодії "Трембіта" або через інші захищені інформаційно-комунікаційні платформи у разі відсутності технічної можливості.
- Укртрансбезпека, МВС, Національна поліція, ДПС та Держпродспоживслужба визначені офіційними користувачами системи, причому Укртрансбезпека перевіряє е-ТТН виключно на основі затвердженого міністерством порядку та протоколу обміну даними.
Досі внутрішня логістика залежала від друку щонайменше чотирьох примірників накладної. Кожен бланк мав фізично передаватися з рук в руки між відправником, водієм та отримувачем, перш ніж компанії могли закрити фінансові розрахунки, а втрата паперу унеможливлювала платежі. Цифрова е-ТТН повністю усуває цей бар'єр, маючи аналогічну юридичну силу: пропускна спроможність центральної державної системи наразі сягає 800 документів за секунду.
На поточному етапі перехід на цифру залишається добровільним, проте вже 7 операторів електронного документообігу пройшли повну авторизацію, а ще 11 завершують тестування.
Важливим кроком назустріч бізнесу стало впровадження цифрових актів коригування, які детально описані в публікації на відповідному сайті. Вони дозволяють оперативно фіксувати зміни безпосередньо в системі у випадку перевантаження вантажу чи зміни пункту призначення. Процес адаптації накладних триває лічені хвилини, що не може не полегшувати усім учасникам процесу життя.
Для ІТ-спеціалістів та розробників платформ ЕДО на офіційному вебпорталі системи е-ТТН оприлюднили інструкції та XML-специфікації усіх документів, що дозволяє компаніям безперешкодно інтегрувати власні системи обліку та CRM з державною платформою.
"Система е-ТТН дозволяє зробити перевезення більш прозорими, зручними та ефективними для бізнесу, а також створює сучасні інструменти контролю та аналітики для держави. Ми вже бачимо готовність ринку до переходу на цифрові документи та продовжуємо формувати необхідну нормативну базу для повноцінного функціонування системи", – міністерство наводить слова міністра Олексія Кулеби.
Чекаємо на 2027 рік, коли вже буде наявний досвід використання системи е-ТТН, який зможе зробити його обов’язкове використання якомога зручним для кожного учасника процесу.
Раніше під час Міжнародного транспортного форуму у Лейпцигу відбулася зустріч міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з міністром цифрового розвитку і транспорту Азербайджанської Республіки Рашадом Набієвим. Одним із ключових підсумків стало підписання Меморандуму щодо впровадження електронних дозволів на вантажні перевезення (e-Permit).
Документ передбачає цифрову трансформацію системи видачі дозволів для міжнародних вантажних перевезень між країнами та спрощення процедур для перевізників. Фактично, замість паперових дозволів держави переходять до єдиної цифрової системи, а водії зможуть використовувати електронний дозвіл як офіційний документ під час перевезень.
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