Експорту українського біометану до ЄС швидко зростає: Польща хоче стати ключовим хабом

Україна може стати одним із провідних виробників біометану в Європі та вже до 2030 року наростити експорт цього відновлюваного палива до близько 1 млрд куб. м щорічно. Таку оцінку дають польські аналітики, аналізуючи перспективи розвитку ринку біометану в Центральній та Східній Європі.

Про це повідомляє Farmer.pl.

Біометан набуває все більшого значення для Європи

На тлі поступової відмови від викопного палива та скорочення залежності від російського газу в Євросоюзі зростає інтерес до біометану. Це відновлюване паливо, отримане з біогазу, може використовуватися в існуючих газових мережах після очищення.

Експерти зазначають, що біометан здатен відігравати суттєву роль у досягненні енергетичних цілей Євросоюзу. У межах програми REPowerEU ЄС планує щорічно виробляти 35 млрд куб. м біометану, що має посилити енергетичну незалежність регіону.

Потенціал України

Аналітики вважають Україну однією з найперспективніших країн для розвитку виробництва біометану завдяки значним аграрним ресурсам і великій кількості сировини для біогазу. За прогнозами, до 2030 року експорт біогазу може сягнути близько 1 млрд куб. м на рік.

У довгостроковій перспективі, до 2050 року, виробничий потенціал може зрости до 9,7-21,8 млрд куб. м щорічно. Водночас для реалізації цього потенціалу необхідні гармонізація законодавства з нормами ЄС, покращення інвестиційного клімату та розвиток транспортної інфраструктури.

Роль Польщі

Польща може стати важливою ланкою у постачанні українського біометану до Західної Європи завдяки наявним газовим з’єднанням з Україною та розвиненій транспортній інфраструктурі. Меморандум, підписаний у 2023 році між Gaz-System та ОГТСУ, заклав основу для подальшої співпраці та модернізації транскордонних мереж.

У разі поглиблення технічної та регуляторної інтеграції Польща може перетворитися на один із ключових маршрутів виходу українського біогазу на європейський ринок.

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Нагадаємо, Україна планує завершити поточний рік із показником виробництва близько 150 млн кубометрів біометану.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет Міністрів затвердив програму розвитку виробництва біометану до 2035 року та план заходів з її реалізації. Одним із ключових виконавців визначено Міністерство енергетики.