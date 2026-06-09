"Нафтогаз" домовився про реструктуризацію єврооблігацій на 1,2 мільярда євро

Група "Нафтогаз" досягла принципових домовленостей зі спеціальним комітетом держателів двох серій єврооблігацій щодо реструктуризації зобов'язань загальним обсягом близько 1,2 млрд євро.

Як ідеться в повідомленні компанії, строк погашення єврової серії облігацій буде продовжено до січня 2032 року, а доларової серії – до січня 2033 року.

"Успішне завершення реструктуризації дасть нам більше можливостей спрямовувати ресурси на відновлення інфраструктури, підготовку до опалювального сезону", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Надалі принципова домовленість підлягає остаточному схваленню відповідними органами управління "Нафтогазу України" та профільними міністерствами.

Про які єврооблігації йдеться

Зокрема, домовленості стосуються двох випусків єврооблігацій, які "Нафтогаз України" випустив за допомогою спеціальної компанії Kondor Finance plc, а саме:

облігацій участі в кредиті на поточну основну суму 695 млн євро, первинний строк погашення яких припадав на 2024 рік і був раніше продовжений до 19 липня 2026 року;

облігацій участі в кредиті на поточну основну суму $584 млн, первинний строк погашення яких припадав на 2026 рік і був раніше продовжений до 8 листопада 2028 року.

Попередню реструктуризацію цих зобов'язань було погоджено наприкінці липня 2023 року.

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Удари Росії

У "Нафтогазі" повідомили, що в 2025 році росіяни завдали 229 ударів по об'єктах групи – більше, ніж за попередні три роки повномасштабної війни разом.

Від початку 2026 року ворог уже понад 170 разів атакував інфраструктуру "Нафтогазу".

Нагадаємо, в 2025 році Росія завдала по об'єктах "Нафтогазу" близько 24 комбінованих ударів, використавши для цього понад 2 тис. ракет і дронів.

Внаслідок цього "Нафтогаз" втратив значну частину потужностей для видобутку газу й був змушений збільшити його імпорт минулого року до 6 млрд кубометрів.

Закупівлі газу

Нагадаємо, в середині травня ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" здійснила закупівлю природного газу на "Українській енергетичній біржі". Це перша біржова купівля газу компанією за понад 10 місяців ‒ з липня 2025 року.

Поновлення продажу газу для промислових споживачів групою "Нафтогаз" після чотирирічної паузи може свідчити про формування надлишкових обсягів ресурсу. У такому разі уряд може розглянути можливість дозволу на експорт невеликих обсягів газу.