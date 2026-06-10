Наслідки війни на Близькому Сході: Суецький канал майже вдвічі підвищує транзитні збори для більшості суден
Адміністрація Суецького каналу (SCA) з 15 липня підвищить додаткові транзитні збори майже для всіх категорій суден. Зростання витрат торкнеться танкерів, газовозів, балкерів і контейнеровозів, які проходять через цей стратегічний водний шлях.
Про це повідомляє IndexBox.
Ключові збільшення тарифу за типом судна:
- Найбільше підвищення зачепить танкери для перевезення сирої нафти та нафтопродуктів. Для завантажених суден надбавка зросте з 25% до 37%, а для суден у баласті ‒ з 15% до 27%.
- Для LPG-газовозів і хімічних танкерів показник підвищиться з 20% до 32%.
- Для LNG-газовозів ‒ з 7% до 19%.
- У сегменті балкерів, що перевозять сухі насипні вантажі, надбавка більш ніж подвоїться ‒ з 10% до 22%.
- Контейнеровози, які повертаються на маршрути через Червоне море та Суецький канал, сплачуватимуть 12% надбавки.
- Для суден загального призначення, важковагових суден, ролкерів (Ro-Ro) та інших типів надбавка зросте до 26%.
- Автомобілевози сплачуватимуть 26% при русі на північ і 12% ‒ у південному напрямку.
Єдиною категорією, на яку не поширюються зміни, залишаються пасажирські судна.
Впровадження та обґрунтування
Оновлена структура додаткових зборів застосовуватиметься до суден, що розпочинають транзит 15 липня або пізніше. У SCA зазначили, що ці надбавки базуються на оцінці поточної ситуації на морському ринку та можуть бути переглянуті або скасовані залежно від майбутніх обставин.
Додаткові збори є тимчасовим заходом, тоді як базова тарифна система залишається незмінною. Основний прохідний тариф не переглядався з 2024 року.
Нагадаємо, вартість користування судноплавними маршрутами Панамського каналу зросла майже в 10 разів на тлі різкого зростання попиту з боку азійських компаній. Це відбувається через перебудову глобальних логістичних маршрутів унаслідок війни в Ірані.
Щоденні аукціони на право проходження каналом фіксують у п’ять разів більше заявок, ніж до початку конфлікту. Середня ціна транзиту для суден класу Panamax наразі становить близько $837 500.
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