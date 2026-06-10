Майже 24 мільярдів гривень компенсацій за зруйноване житло залишаються невиплаченими, – Рахункова палата

Станом на 1 квітня 2026 року 23,8 млрд грн компенсацій за знищене житло у формі житлових сертифікатів за вже погодженими заявами залишались невиплаченими.

Про це йдеться у висновках Рахункової палати за результатами аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2026 рік у першому кварталі.

Так, Рахункова палата звернула увагу на практично повне використання коштів Резервного фонду держбюджету вже в першому кварталі 2026 року. Уряд розподілив 96,3% його річного обсягу. 38% виділених коштів спрямовані на заходи, які не відповідають меті створення Резервного фонду.

"Така практика створює ризик недостатності ресурсу для фінансування дійсно непередбачених видатків до кінця року", – наголосили в Рахунковій палаті.

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Натомість кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії не використовувалися.

"За наявного ресурсу в обсязі 3,2 млрд грн уряд у першому кварталі не ухвалив жодного рішення про їх виділення, насамперед через несвоєчасне внесення змін до порядку використання коштів Фонду. Водночас станом на 1 квітня 2026 року залишалися невиплаченими 23,8 млрд грн компенсації за знищене житло у формі житлових сертифікатів за вже погодженими заявами", – йдеться в повідомленні.

Суттєве відставання зафіксовано також щодо реалізації публічних інвестиційних проєктів. Видатки та надання кредитів за відповідними програмами були виконані лише на 12% від плану.

"За 20 бюджетними програмами на загальну суму 5,3 млрд грн здійснення видатків і надання кредитів у першому кварталі взагалі не розпочиналися", – резюмували в Рахунковій палаті.

Як раніше повідомляв БізнесЦензор, надання допомоги жителям столиці, постраждалим від російських атак, не є пріоритетом для міської влади. Такого висновку дійшли експерти Growford Institute за результатами дослідження "Проблеми податкової бази та інвестиційних бюджетів великих міст України (на прикладі Львова, Одеси, Києва, Чернівців і Ужгорода)".

За підрахунками аналітиків, найбільший рівень капітальних трансфертів населенню спостерігаються у Львові, Одесі й Ужгороді – від 270 до 400 грн на душу населення. У Києві цей показник склав 203 грн.