Інвестиції на 35 мільйонів: Завод із Київщини запустив унікальний для України мобільний комплекс
Завод із виробництва обладнання та ємностей з нержавіючої сталі "ОРІОН.ГРУП" (Київська область) запустив унікальний для України мобільний виробничий комплекс. Він дозволяє здійснювати гнуття, зварювання та шліфування металевих конструкцій за межами заводу – на території замовника. Мобільний виробничий комплекс використовується для виготовлення та монтажу ємностей з діаметром понад 5 метрів, транспортування яких у зібраному вигляді є складним і дорогим або неможливим. Обсяг інвестицій у проєкт – 35 млн грн.
Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Він нагадав, що продукція "ОРІОН.ГРУП" для аграріїв і харчової промисловості продається з компенсацією покупцям 25% вартості від держави. Ця програма є частиною політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні".
Наразі мобільний виробничий комплекс "ОРІОН.ГРУП" задіяний на будівництві біоетанольного заводу в Тернопільській області.
Після цього планується використати обладнання для зведення агропереробного комплексу в індустріальному парку в Хмельницькій області.
Компанія "ОРІОН.ГРУП" виробляє ємності з нержавіючої сталі для потреб пивної, сокової, молочної, біоетанольної, кондитерської, фармацевтичної та хімічної галузей. Крім України, компанія збудувала заводи та виробничі лінії у 65 країнах світу. У 2011-2013 роках "ОРІОН.ГРУП" залучалась французьким консорціумом NOVARKA для будівництва конфайменту (арки) над Чорнобильською АЕС.
У 2025 році обсяг реалізації продукції компанії становив 440 млн грн. За цей період підприємством сплачено 97 млн грн податків. На підприємстві зайнято 127 працівників.
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