Європейський центробанк ще минулого року заборонив Revolut запускати нові продукти в Європі

Європейський центральний банк минулоріч непомітно вжив заходів для стримування Revolut, обмеживши фінтех-проєкт від запуску нових продуктів у Європейській економічній зоні, пише Financial Times. Раніше про це втручання не розголошували.

Причиною рішення стало занепокоєння регулятора темпами запуску нових фінансових продуктів від Revolut. Тож необанку заборонили їх випускати до усунення "недоліків" у процесі погодження.

За даними видання, ЄЦБ зобов'язав Revolut провести незалежний аудиту функцій управління ризиками, комплаєнсу та юридичного супроводу в європейському офісі.

FT пише, що їй невідомо, чи Європейський центральний банк уже зняв обмеження. Співрозмовники видання зазначили, що з минулого літа, власне, коли ті й були запроваджені, Revolut суттєво вдосконалив внутрішні процедури, і протягом останнього року продовжив виводити на європейський ринок нові послуги, зокрема іпотеку та підліткові рахунки.

"Ми постійно ведемо конструктивний діалог з нашими регуляторами, включаючи Європейський центральний банк", – заявив речник Revolut.

ЄЦБ відмовився від коментарів.

Revolut в Україні

Після початку повномасштабної війни, у березні 2022 року, британський фінтех-сервіс Revolut став доступний українцям, які, рятуючись від російської агресії, виїхали до Євросоюзу. Необанк спростив тоді багато вимог, необхідних для створення облікового запису, а також відмовився від низки комісій за обмін валюти та поповнення рахунку.

Наприкінці 2024-го Revolut розпочав бета-тест свого продукту в Україні. У лютому 2025 року британський необанк став доступний усім українцям. Відкриття рахунку відбувається завдяки передачі документів через "Дію".

Проте Національний банк України сприйняв появу британського фінтех-гіганта на вітчизняному ринку більш ніж прохолодно, нагадавши, що для надання банківських послуг потрібно отримати відповідну ліцензію. Ліцензій в Україні Revolut не отримував.

Детальніше про це читайте в статті БізнесЦензора "Revolut vs Нацбанк. Чому регулятор незадоволений появою британського необанку в Україні".

Про Revolut

Фінтех-компанію Revolut, яка пропонує банківські послуги, заснували у 2015 році росіянин Ніколай (Нік) Сторонський, який у жовтні 2022-го відмовився від російського громадянства, та українець Влад Яценко. Штаб-квартира проєкту розташована в Лондоні. У різних форматах компанія працює на понад 40 ринках світу та має понад 75 млн клієнтів.

Банківські послуги компанія надає на підставі ліцензії зареєстрованого в Литві банку Revolut Bank UAB. Це дозволяє йому безперешкодно працювати на території ЄС. Ліцензію установі видав Європейський центробанк за сприяння Банку Литви 2018 року.

Сьогодні Revolut пропонує банківські послуги, включно з банківськими мультивалютними рахунками, дебетовими картками, P2P-переказами, а також біржу валют, біржову торгівлю, обмін криптовалютами.

Банківський рахунок Revolut підтримує 29 валют, зокрема долари, євро, фунти, злоті.

Що не так з Revolut

Попри розвиток та значні фінансові показники, Revolut критикували за недостатній рівень безпеки та підтримки клієнтів.

Наприклад, 2023 року компанія отримала велику кількість скарг у Великій Британії, а також згадувалась у справах, пов’язаних із шахрайством.

У жовтні 2024-го Revolut опинився в центрі уваги через випадок шахрайства, під час якого клієнт втратив 165 тис. фунтів стерлінгів (майже 10 млн грн за нинішнім курсом). Це своєю чергою порушило питання про ефективність безпеки в контексті зростання фінансових злочинів, пов’язаних саме з необанками.

Минулоріч Італія оштрафувала Revolut на 11,5 млн євро за оманливу інформацію про інвестиційний продукт.