Україна отримала 236 мільйонів євро від Світового банку на соцвиплати та пенсії

До державного бюджету України надійшло 236 млн євро в межах проєкту PEACE in Ukraine – кошти надано Міжнародним банком реконструкції та розвитку під гарантію уряду Швеції.

Як повідомили в пресслужбі Кабінету Міністрів України, залучене фінансування спрямують на забезпечення ключових соціальних видатків та виплату пенсій.

Про проєкт

Проєкт PEACE in Ukraine було започатковано чотири роки тому для забезпечення бюджетної підтримки України в умовах війни. Після надходження нового фінансування загальний обсяг ресурсів, залучених у межах програми, досяг $53,5 млрд.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Інша допомога за проєктом

На початку квітня Україна отримала від уряду Японії майже $1,3 млрд у рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine. Кошти зараховані до загального фонду державного бюджету та спрямовуються на соціальні видатки.

У березні Норвегія виділила Україні $200 млн бюджетної підтримки в межах проєкту Світового банку PEACE.