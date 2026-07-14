ОАЕ збудують новий порт в обхід Ормузької протоки через атаки Ірану

Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, компанія веде переговори про будівництво нового багатофункціонального порту в прибережному районі Фуджейри та нового термінала в уже наявній гавані емірату.

Нові потужності дозволять контейнерам прибувати до ОАЕ та залишати країну без проходу через Ормузьку протоку. Надалі вантажі доставлятимуть суходолом до Дубая, Абу-Дабі та сусідніх країн Перської затоки.

Терміни та причини будівництва

Оператор уже обговорює основні умови проєкту з урядовцями, хоча його структуру та фінансування ще не погодили. Представник компанії заявив, що новий порт можуть завершити вже за півтора року.

Плани компанії відповідають ширшій ініціативі ОАЕ зі зменшення залежності економіки від Ормузької протоки на тлі конфлікту з Іраном.

На початку конфлікту в порту Jebel Ali виникла пожежа, яку влада пояснила падінням уламків після перехоплення ракети. Після закриття Іраном Ормузької протоки активність у порту скоротилася на 90-95%, що й підштовхнуло оператора до пошуку альтернативних маршрутів.

У керівництві портового оператора відмовилися підтвердити деталі проєктів на східному узбережжі, але заявили, що розробляють плани диверсифікації для подолання перебоїв у судноплавстві.

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Вплив на ринок нафти та судноплавство

Нагадаємо, Тегеран заявив про атаку на американські військові обʼєкти в кількох країнах Перської затоки та оголосив про повторне закриття Ормузької протоки.

Водночас, за даними систем відстеження суден, на початку липня 2026 року через Ормузьку протоку почало проходити більше танкерів, що перевозять скраплений природний газ (СПГ).

Як повідомлялося, 10 липня світові ціни на нафту пішли вгору через відновлення побоювань щодо можливих перебоїв із постачанням енергоносіїв із ключового регіону Близького Сходу.

Зокрема, напередодні рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку майже повністю зупинився через різке зростання ризиків для судноплавства після нових ударів Сполучених Штатів Америки по Ірану та дій у відповідь з боку Тегерана.

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