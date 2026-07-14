"Зроблено в Україні": За тиждень бізнес залучив доступних кредитів на 1,7 мільярда

За минулий тиждень українські підприємці отримали 465 нових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%", що є частиною державної політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Найбільший приріст фінансування зафіксовано серед переробних підприємств ‒ за тиждень вони залучили додатково 579 млн грн. Це становить 33,2% від загального обсягу нових кредитів, виданих за програмою за цей період.

Від початку 2026 року підприємці оформили 21,6 тис. кредитів на загальну суму 101,2 млрд грн. Найбільше фінансування отримали:

бізнес у зонах високого воєнного ризику ‒ 34,2 млрд грн;

переробні підприємства ‒ 28,9 млрд грн;

інвестиційні проєкти ‒ 14,5 млрд грн.

Крім того, у 2026 році підприємства оформили 760 енергетичних кредитів під 0% на загальну суму 1,2 млрд грн. Ці позики обсягом до 10 млн грн строком до трьох років уряд запровадив на початку року для закупівлі когенераційних установок, генераторів та іншого енергетичного обладнання.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики "Зроблено в Україні" та спрямована на підтримку мікро-, малого й середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитних ресурсів завдяки державним компенсаціям або державним гарантіям. Із 2024 року основний акцент програми зроблено на фінансуванні інвестиційних проєктів, що сприяють створенню нових робочих місць, модернізації підприємств і відновленню економіки. У межах програми підприємці можуть залучити кошти на розвиток виробництва, енергоефективність, інфраструктурні проєкти та відбудову об'єктів, зруйнованих унаслідок війни.

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Нагадаємо, з 1 липня малі та середні підприємства України, які зазнали збитків унаслідок російських обстрілів, отримали можливість залучати до 150 млн грн за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" для відновлення пошкодженого майна та виробничих потужностей.

Раніше повідомлялося, що до кінця року заборгованість держави перед банками за програмою "5-7-9%" може сягнути 10 млрд грн.

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