В Україні готують до запуску нову систему підготовки кадрів для агросектору

В Україні розробили "Дорожню карту забезпечення аграрного сектору кваліфікованими кадрами на 2026-2030 роки".

Про це повідомляє UkrAgroConsult

Документ покликаний допомогти подолати гострий кадровий дефіцит у сільському господарстві шляхом оновлення системи підготовки спеціалістів відповідно до потреб агробізнесу та вимог європейської інтеграції.

Проблема кадрового дефіциту в агросекторі

Сьогодні в агропродовольчому секторі працює близько 15% усього трудового потенціалу України. Водночас після початку повномасштабної війни нестача працівників суттєво зросла.

Саме тому дорожня карта передбачає розвиток дуальної освіти, навчання безпосередньо на виробництві, впровадження мікрокваліфікацій, а також посилення взаємодії між закладами освіти, науковою спільнотою та аграрним бізнесом.

Механізм впровадження програми

Реалізацію дорожньої карти планують здійснювати поетапно:

у 2026 році мають стартувати пілотні проєкти та короткострокові освітні програми;

у 2027 році передбачено масштабування перших ініціатив і запуск Agri Skills Hub;

протягом 2028-2029 років планують розгорнути регіональні партнерські програми між навчальними закладами та бізнесом;

у 2030 році проведуть підсумкову оцінку виконання документа.

Профорієнтація школярів

Одним із ключових напрямів стане рання профорієнтація школярів. У галузі наголошують, що сучасне сільське господарство дедалі більше потребує не лише агрономів чи механізаторів, а й спеціалістів із цифрових та інноваційних технологій. Саме тому знайомити учнів із можливостями роботи в агросекторі пропонують ще у старших класах.

Представники аграрного бізнесу також звертають увагу, що через демографічні зміни та скорочення кількості молоді конкуренція за кваліфікованих працівників лише зростатиме. Уже зараз багато компаній співпрацюють із професійними навчальними закладами, долучаються до розробки освітніх програм і сприяють модернізації навчальних лабораторій.

Модернізація професійної освіти

Важливою складовою дорожньої карти є оновлення системи професійної освіти. За інформацією Міністерства освіти і науки, понад 50 аграрних навчальних закладів уже отримали сучасне обладнання для підготовки студентів.

Водночас значна частина матеріально-технічної бази потребує подальшого оновлення. Також планується оптимізувати мережу професійних закладів і створити потужні регіональні центри підготовки кадрів.

У різних регіонах України планують відкрити Agri Skills Hub, де проводитимуть короткострокові навчальні курси тривалістю від одного до трьох місяців. Очікується, що такі центри дадуть змогу оперативніше забезпечувати аграрні підприємства кваліфікованими працівниками та швидше реагувати на кадрові потреби галузі.

Пропозиції молочної галузі

Представники молочної галузі також виступають за реформування підготовки технологів харчової промисловості. На їхню думку, замість великої кількості закладів із подібними освітніми програмами доцільніше зосередити ресурси на кількох потужних профільних університетах, які зможуть готувати висококваліфікованих фахівців для сучасної харчової та молочної промисловості.

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Як повідомлялося, понад 30% українських аграріїв уже застосовують інструменти штучного інтелекту у своїй діяльності.

Нагадаємо, в Україні півтори тисячі жінок долучилися до програми навчання за "чоловічими" професіями.

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