В Україні від початку року надали митні пільги імпортерам на понад 209 мільярдів

Від початку 2026 року до державного бюджету надійшло 420,1 млрд грн митних платежів. Водночас під час митного оформлення імпортних товарів було надано пільги зі сплати митних платежів на загальну суму 209,2 млрд грн, що становить 49,8% від обсягу бюджетних надходжень.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Порівняно з першим півріччям 2025 року обсяг наданих митних пільг зріс на 65,2 млрд грн, або 45,3%. Для порівняння, торік цей показник становив 144 млрд грн.

Найбільшу частку серед наданих преференцій становили:

пільги на імпорт товарів оборонного призначення ‒ 109,7 млрд грн, або 52,5% від загального обсягу;

пільги на підакцизні товари (тютюн), що імпортуються для виробництва тютюнових виробів в Україні, ‒ 43,1 млрд грн, або 20,6%;

звільнення від сплати ввізного мита в межах угод про вільну торгівлю ‒ 21,5 млрд грн, або 10,3%;

пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури ‒ 16,8 млрд грн, або 8%;

пільги при імпорті природного газу на митну територію України ‒ 8 млрд грн, або 3,8%;

інші пільги, передбачені законодавством, ‒ 10,1 млрд грн, або 4,8%.

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Нагадаємо, у червні 2026 року до державного бюджету України надійшло 78,1 млрд грн митних платежів. Це стало найвищим місячним показником надходжень від митниці за весь період дії воєнного стану.

Як повідомлялося, у другому кварталі 2026 року Україна розпочала використання NCTS Фази 6 у режимі Opt-In. З моменту приєднання України до Конвенції вже оформлено понад 380,8 тис. декларацій.

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