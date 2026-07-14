Попит на гібридні авто в Україні за рік підскочив на 34%. Які моделі найпопулярніші?

У першому півріччі 2026 року автопарк України поповнився 19,1 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).

Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

Частка нових автомобілів у загальному обсязі зареєстрованих гібридів становила 51%, тоді як торік цей показник сягав 61%.

Серед нових гібридних легковиків найпопулярнішою моделлю залишається Toyota RAV4 ‒ зареєстровано 1770 автомобілів.

Друге місце посів Nissan Qashqai із результатом 601 автомобіль.

Трійку лідерів замикає Toyota Yaris Cross ‒ 511 зареєстрованих авто.

Серед імпортованих гібридних автомобілів із пробігом найбільший попит мав Ford Escape ‒ 555 одиниць.

До трійки найпопулярніших також увійшли Ford Fusion US ‒ 470 авто та Toyota Prius ‒ 460 авто.

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Як повідомлялося, у першому півріччі 2026 року в Україні зареєстрували 33 тис. нових легкових автомобілів. Із загальної кількості нових легковиків 64% придбали приватні покупці, тоді як на юридичних осіб припало 36% реєстрацій.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя в Україні також зареєстрували 111,5 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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