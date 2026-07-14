"ПриватБанк" запустив масштабну іміджеву кампанію про життя тут і зараз, бо "між "хочу" і "буде" завжди стоїть перша дія"

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Відкриття власної справи, купівля житла чи автомобіля, ремонт, здобуття омріяної освіти, подорож у гори або довгоочікувана відпустка ‒ кожна з цих цілей починається з першого кроку.

У "ПриватБанку" зазначають, що прагнуть бути надійною підтримкою для клієнтів на всіх етапах реалізації їхніх планів.

Саме цій ідеї присвячена нова масштабна іміджева кампанія "Щось робиш ‒ щось буде". Вона демонструє партнерську взаємодію між банком і клієнтами, у якій "ПриватБанк" позиціонує себе не лише як фінансову установу, а як партнера у досягненні мрій, реалізації амбіцій і життєвих цілей.

"Клієнт і його потреби ‒ те, що було і буде на першому місці для нас. Це те, що визначає нашу фінансову стратегію, цілі, інструменти підтримки. І тому дуже важливо відповідати запиту цього клієнта. Який він зараз? І наші дослідження, і соціологічні опитування показують, що під час війни немає часу відкладати щось на потім, а треба жити своє життя на повну тут і зараз, не чекаючи кращого часу. Відкривати бізнес, створювати родини, купувати своє перше житло, чи більше часу проводити із рідними. Ми поряд у всіх цих важливих для наших клієнтів моментах", ‒ зазначив голова правління "ПриватБанку" Мікаель Бьоркнерт.

У банку пояснюють, що кампанія "Щось робиш ‒ щось буде" покликана мотивувати людей зробити перший крок до того, що вони давно планували, але не наважувалися реалізувати. Її головна ідея полягає в тому, що кожна дія наближає до результату ‒ незалежно від того, чи це перемога, чи новий досвід.

Для підтримки клієнтів "ПриватБанк" пропонує цифрові, персоналізовані фінансові рішення, зокрема кредитні продукти та навчальні програми, які допомагають зробити перший крок простішим і фінансово комфортнішим.

У банку також зазначають, що, за результатами дослідження Brand Health Tracking за перший квартал 2026 року, рівень довіри до "ПриватБанку" становить 49%, що є найвищим показником серед фінансових установ. Це пов'язують із доступністю, персоналізацією та цифровізацією банківських продуктів.

Медійна кампанія охопить основні канали комунікації, серед яких радіо, зовнішня реклама, цифрові відеоплатформи, соціальні мережі Instagram, TikTok, Facebook, а також банерні мережі.

Для запуску кампанії "ПриватБанк" підготував музичний ролик за участю виконавця thekomakoma, який нині проходить службу у Збройних силах України.

Амбасадорами проєкту стали Аміль і Раміль із Курган & Agregat, ветеранка Руся Данілкіна, представники українського бізнесу ‒ Марчук Хліб і Nick.sense, а також клієнти банку, які розвивають власні проєкти, займаються підприємництвом, творчістю та реалізують суспільно важливі ініціативи.

Учасники кампанії демонструють, що щастя можна знаходити у звичайних речах ‒ ремонті, освідченні, зборі врожаю разом із онуками чи відкритті власної справи.

У банку підкреслюють, що кожен має власне бачення щастя, однак досягти його можна, якщо мріяти, вірити та діяти, а "ПриватБанк" готовий підтримувати своїх клієнтів на кожному етапі цього шляху.

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Як повідомлялося, "ПриватБанк" продовжив дію знижених тарифів на міжнародні перекази на банківські картки за кордоном, а також на перекази з-за кордону на картки банку через застосунок "Приват24".

Нагадаємо, 23 червня Mastercard і "ПриватБанк" провели першу в Україні агентну транзакцію із використанням сервісу Mastercard Agent Pay.

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