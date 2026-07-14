Жнива майже на чверть підвищили ставки на автомобільні перевезення зерна

Із початком жнив на ринку автомобільних перевезень зерна змінилася структура попиту. Основна кількість замовлень припадає на короткі та середні маршрути, а вартість перевезень на окремих напрямках зросла до 22%.

Про це повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на "Укрвантаж АГРО".

Порівняно з попереднім тижнем тарифи на автоперевезення зерна збільшилися в середньому на 3-17%. Найбільше подорожчання зафіксовано саме на коротких і середніх маршрутах, які першими відчувають вплив старту збиральної кампанії, коли врожай активно доставляють із полів до найближчих елеваторів.

Водночас на маршрутах завдовжки 601-700 км ставки в середньому знизилися на 3%, тоді як перевезення на відстань понад 700 км залишалися поодинокими.

Де тарифи зросли найбільше?

Найбільше зростання тарифів спостерігалося у Дніпропетровській області, де разом зі збільшенням обсягів вивезення нового врожаю зріс і попит на транспорт.

Високими також залишаються ставки на перевезення в межах Одеської області, а також на маршрутах із Миколаївської та Херсонської областей до Одеської області.

За оцінками аналітиків, підвищення тарифів пов'язане зі стартом жнив і збільшенням попиту на зерновози. Надходження на ринок великих обсягів нового врожаю за обмеженої кількості вільного транспорту традиційно посилює конкуренцію за автомобілі та сприяє зростанню вартості перевезень.

Додатковим чинником, який підтримує високі тарифи, залишається нестача кадрів, насамперед водіїв вантажного транспорту.

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Раніше учасники ринку повідомляли про зниження вартості автомобільних перевезень аграрної продукції. На більшості маршрутів тарифи скоротилися в середньому на 7%, що експерти пояснювали перерозподілом транспортних потоків і зміною структури попиту.

Нагадаємо, минулого року Президент України Володимир Зеленський підписав євроінтеграційний закон №4337-IX, який гармонізує ринок автомобільних перевезень із нормами та стандартами Європейського Союзу.

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