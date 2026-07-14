Нелегальна вейп-продукція розрослася до промислових обсягів, – звіт Нацполіції

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики отримав звіт Національної поліції про боротьбу з нелегальним ринком підакцизної продукції, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

"Цифри, які містить цей звіт, показують, що поки відкладали запровадження е-акцизу, підпільна частина ринку вейп-продукції розрослася до промислових обсягів", – зазначила вона.

Так, лише за перше півріччя 2026 року правоохоронці вилучили:

66 119 флаконів рідин для електронних сигарет

33 951 електронну сигарету

18 848 POD-систем

23 869 картриджів та випаровувачів

понад 207 тис. нікотинових бустерів

понад 371 тис. ємностей із гліцерином та 414 тис. ємностей з ароматизаторами.

Крім того, у Київській області правоохоронці припинили діяльність трьох підпільних виробництв рідин для електронних сигарет.

За даними дослідження Kantar Ukraine, проведеного у 2025 році, нелегальною в Україні є 93,6% продукції на ринку електронних сигарет, звернула увагу Василевська-Смаглюк. Найвищий рівень нелегальності зафіксований у сегменті одноразових пристроїв і систем зі змінними картриджами.

"Для держави це означає мільйони гривень недоотриманих надходжень від акцизного податку та ПДВ. Для споживачів – поширення продукції невідомого походження, яка виробляється та продається поза державним контролем. Масштаби вилучень, наведені у звіті Нацполіції, свідчать, що нелегальний ринок вейпів в Україні залишається однією з найбільших проблем у сфері обігу підакцизних товарів", – резюмувала депутатка.

Нагадаємо, Україна щороку втрачає близько 38 млрд грн податкових надходжень через нелегальний ринок тютюнової продукції та вейпів.

Раніше Бюро економічної безпеки України (БЕБ) провело масштабну операцію з припинення нелегального обігу вейпів у 12 регіонах. Очільник відомства Олександр Цивінський закликав посилити відповідальність за нелегальний продаж вейпів.