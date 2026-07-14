Бізнес громад під час війни: як змінювалась економічна активність на регіональному рівні. ІНФОГРАФІКА

Фінансовий аналітик YouControl, професор КНЕУ Роман Корнилюк та доцент кафедри прикладної економіки та бізнесу УКУ Анна Корнилюк дослідили, як повномасштабна війна вплинула на розвиток українського бізнесу в територіальних громадах.

Результати роботи представили в Університеті Регенсбургу (Німеччина), повідомляє YC.Market.

Дослідження, засноване на мікроданих компаній, дало змогу оцінити структурні зміни в економіці України на регіональному та галузевому рівнях, а також простежити, як війна позначилася на економічній активності громад різного типу.

Великі міста залишаються центрами економічної активності

Найбільша концентрація бізнесу традиційно спостерігається у Києві, Харкові та Одесі, які лідирують як за кількістю компаній, так і за обсягами отриманих доходів. Водночас сільські та селищні громади, що становлять близько двох третин усіх громад країни, у 2025 році акумулювали лише близько 11% зареєстрованих підприємств.

Дослідники зазначають, що Харків і Одеса разом генерують приблизно такий самий обсяг доходів бізнесу, як усі селищні громади України. Це свідчить про значний дисбаланс у концентрації економічної активності та доступі бізнесу до фінансових ресурсів.

Регіони по-різному пережили економічний шок

Повномасштабне вторгнення спричинило різке падіння економічної активності у 2022 році. Водночас уже з 2024 року в усіх типах громад доходи бізнесу номінально перевищили показники 2021 року, хоча частково це пояснюється інфляційними процесами.

Найбільшого падіння зазнали східні та південні регіони, тоді як захід України продемонстрував найвищу стійкість і навіть зберіг позитивну медіанну динаміку доходів у перший рік війни. Центральні області також показали відносно стабільні результати.

Малі громади відновлювалися швидше

Кращі темпи економічного відновлення у 2023-2024 роках продемонстрували сільські та селищні громади, а також невеликі міста. На думку авторів дослідження, цьому сприяли нижча інтенсивність бойових дій порівняно з великими промисловими центрами, а також значна частка підприємств торгівлі та сфери послуг, які швидше адаптувалися до нових умов.

Війна по-різному вплинула на окремі галузі

Воєнний шок суттєво змінив структуру економіки. Найбільш позитивну динаміку продемонстрували роздрібна торгівля та виробництво машин і обладнання, розвиток якого значною мірою підтримував оборонний сектор.

Водночас металургійна галузь зазнала значного скорочення через концентрацію виробництв у регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій. Номінальне зниження доходів також спостерігалося у будівництві, що свідчить про те, що масштабна відбудова країни ще не перейшла в активну фазу.

Прибутковість бізнесу поступово зростає

Попри значні втрати на початку повномасштабної війни, компанії поступово адаптувалися до нових умов. У більшості секторів зафіксовано зростання медіанної чистої рентабельності, а у 2024 році позитивна прибутковість зберігалася в усіх типах громад.

Найкращі фінансові результати продемонстрували підприємства енергетичної та аграрної галузей.

Доступ до кредитів залишається обмеженим

Банківське кредитування й надалі не є основним джерелом фінансування бізнесу. Із близько 228 тис. компаній, які увійшли до вибірки, активні кредити мали лише 14,2 тис., або приблизно 6%.

Експерти пояснюють це недостатнім розвитком ринку корпоративних облігацій, а також браком фінансово стійких компаній і проєктів, готових до залучення зовнішнього фінансування.

Зайнятість концентрується у великих містах

Дослідження також засвідчило значну концентрацію робочих місць у великих містах. Компанії, розташовані лише у 20 містах із населенням понад 250 тис. осіб, забезпечують майже стільки ж зайнятих, як підприємства у 378 малих і середніх містах.

Найбільше скорочення кількості працівників зафіксовано у східних регіонах, де бойові дії та руйнування економічної інфраструктури найсильніше вплинули на діяльність бізнесу.

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Як повідомлялося, внутрішньо переміщені особи, які мешкають у Києві, а також у Дніпропетровській, Київській, Одеській і Чернігівській областях, можуть отримати грант у розмірі до $2 600 на відкриття або розвиток власної справи.

Нагадаємо, уряд створив міжвідомчу робочу групу для опрацювання пропозицій щодо вирішення проблемних питань у сфері розвитку мікро-, малого підприємництва та самозайнятості.

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