Нацбанк запроваджує нові правила валютних переказів для доставки посилок до ЄС

Національний банк дозволить операторам поштового зв'язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам України здійснювати перекази іноземної валюти за кордон для сплати митних платежів, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних із ввезенням посилок до країн ЄС.

Документ набирає чинності 15 липня 2026 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Нові правила поширюватимуться на міжнародні поштові та експрес-відправлення з України й інших держав, доставку яких забезпечують українські оператори.

Необхідність таких змін виникла після того, як із 1 липня 2026 року Рада Євросоюзу скасувала безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро та запровадила фіксоване мито для кожної категорії товарів.

Водночас аналогічний механізм для переказів з України, пов'язаних із ввезенням посилок до США, діє ще з вересня 2025 року.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 13 липня 2026 року №79 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року №18".

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні чергового кредитного траншу, попри те, що країна не виконала умову щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Як повідомлялося, запровадження оподаткування всіх закордонних посилок вартістю до 150 євро може суттєво ускладнити роботу Державної митної служби. Через це наразі розглядаються різні варіанти спрощення процедур митного оформлення, однак остаточного рішення поки не ухвалено.

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