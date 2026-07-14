Зима як стрес-тест для уряду: що було зроблено в енергетиці за час роботи команди Юлії Свириденко

Минула зима в Україні була найтяжча за всю історію війни, проте до катастрофи не дійшло, адже були проведені планові ремонти на 11,8 ГВт потужностей, а також відновлені енергетичні потужності на 4,2 ГВт.

Україна за минулий опалювальний сезон пережила понад 500 ударів по енергетиці, прогнози багатотижневих блекаутів і дефіциту газу. Країна була значно ближче до катастрофи, ніж прийнято згадувати, але система вистояла.

Про це йдеться в аналітичному огляді "З чим іде уряд Свириденко: від зброї на фронті до євроінтеграції", опублікованому виданням РБК-Україна.

"Внесок уряду – планові ремонти на 11,8 ГВт потужностей, відновлені 4,2 ГВт, 269 збудованих захисних споруд, 10,3 млрд кубометрів газу в сховищах за цілі 14,6 і закладені на наступну зиму запобіжники: диверсифікація постачання через термінали скрапленого газу Клайпеди й Греції та "Вертикальний коридор" на 4,2 млрд кубометрів на рік", – сказано в матеріалі.

При цьому наголошується, що окремий сюжет тієї самої зими – паливна криза.

Головний результат роботи уряду Свириденко: дефіциту й черг на заправках не допустили, обсяги постачання втримали на рівні минулого року.

"У пік цін держава компенсувала людям 15% вартості дизеля, 10% бензину і 5% автогазу – паливний кешбек", – зазначається в статті.

Там акцентували, що уряд Юлії Свириденко запам’ятається як уряд найтяжчої зими, яку країна пройшла без катастрофи, що її прогнозували і українські, і європейські експерти.

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Відновлення енергосистеми

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Україна збирається до початку опалювального сезону 2026-2027 років відновити 6,2 ГВт пошкодженої Росією генерації, 4 ГВт – вже знаходиться в ремонтах.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, загальну потужність, яка виставляється на конкурс, збільшено з 1322 МВт до 1505 МВт.

Зі свого боку перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генерувальної потужності – рівня, який був до початку агресії Росії в 2014 році.

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