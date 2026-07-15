Українські аграрії вже зібрали понад 3 мільйона тонн зерна нового врожаю. ІНФОГРАФІКА
В усіх областях України триває жнивна кампанія ранніх зернових і зернобобових культур. Аграрії вже обробили 763,0 тис. га, що становить 6% від прогнозованих площ.
Наразі зібрано 3,1 млн тонн зерна нового врожаю, повідомляє Міністерство економіки.
Статистика за культурами
Зокрема, намолочено:
- ячменю ‒ 1842,4 тис. тонн із площі 417,7 тис. га при середній врожайності 44,1 ц/га;
- пшениці ‒ 1113,1 тис. тонн із площі 280,7 тис. га, середня врожайність становить 39,6 ц/га
- гороху ‒ 156,4 тис. тонн із площі 64,6 тис. га при врожайності 24,2 ц/га.
Де зібрали найбільше?
Найбільші обсяги ранніх зернових і зернобобових наразі зібрали сільгоспвиробники Одеської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Зокрема:
- Одеська область ‒ 1 001,0 тис. тонн із площі 238,0 тис. га (пшениця ‒ 190,1 тис. тонн, ячмінь ‒ 728,9 тис. тонн, горох ‒ 82,0 тис. тонн);
- Миколаївська область ‒ 805,1 тис. тонн із площі 227,3 тис. га (пшениця ‒ 351,5 тис. тонн, ячмінь ‒ 409,2 тис. тонн, горох ‒ 44,4 тис. тонн);
- Дніпропетровська область ‒ 567,3 тис. тонн із площі 148,2 тис. га (пшениця ‒ 385,8 тис. тонн, ячмінь ‒ 172,3 тис. тонн, горох ‒ 9,2 тис. тонн).
Ріпак
Крім того, в Україні триває збирання озимого та ярого ріпаку ‒ першої олійної культури нового врожаю. Наразі його обмолочено на площі 77,0 тис. га, зібрано 149,1 тис. тонн при середній врожайності 19,4 ц/га.
Нагадаємо, на початку жнив середня врожайність ранніх зернових культур в Україні суттєво перевищує показники, зафіксовані за аналогічний період минулого року.
Як повідомлялося, станом на 1 червня запаси зернових і зернобобових культур в Україні становили 9,5 млн тонн, що на 4 млн тонн більше, ніж роком раніше.
Читайте також: Український експорт зернових сягнув 36 мільйонів тонн
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль