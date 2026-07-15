Нью-Йорк першим у США запровадив мораторій на будівництво дата-центрів

Штат Нью-Йорк запровадив річний мораторій на будівництво нових великих дата-центрів, ставши першим штатом у США, який ухвалив таке рішення.

Про це повідомляє Reuters.

"Оскільки розвиток центрів обробки даних загрожує зростанням рахунків за комунальні послуги, виснаженням наших природних ресурсів та створенням невизначеності для ньюйоркців, я несу відповідальність за дії та ініціативу", ‒ заявила губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Хочул.

Вона також зазначила, що планує ініціювати ухвалення законодавства, яке скасує податкові пільги з податку з продажу для великих центрів обробки даних.

Як повідомили представники адміністрації губернаторки, обмеження поширюватиметься на дата-центри, які споживають 50 та більше мегаватів електроенергії.

На період дії мораторію Департамент охорони навколишнього середовища штату не видаватиме нових дискреційних дозволів, якщо вони ще не були остаточно оформлені, уточнили в адміністрації.

Крім того, Кеті Хочул доручила профільним державним органам підготувати Загальну заяву про вплив на навколишнє середовище. Документ має забезпечити, щоб нові дата-центри відповідали "відповідним стандартам", а також оцінити можливий екологічний вплив їхнього будівництва та експлуатації на території штату.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, за підсумками 2025 року світові інвестиції в дата-центри, включаючи угоди зі злиття та поглинання (M&A), сягнули рекордних $61 млрд. Це перевищило результат за весь 2024 рік, коли обсяг таких інвестицій становив $60,8 млрд.

Водночас 85% компаній у сферах фінансових послуг і страхування планують збільшити вкладення у розвиток технологій штучного інтелекту протягом найближчих 12 місяців.

Читайте також: В Україні розроблять закон про штучний інтелект за правилами ЄС, – Мінцифри