Україна купуватиме китайські компоненти для дронів за кошти Євросоюзу, – FT

Індустрія дронів

Україна отримала від Європейського Союзу дозвіл спрямувати частину коштів оборонної позики на закупівлю китайських комплектуючих для безпілотників.

Таке рішення ухвалили через дефіцит відповідних компонентів у європейських виробників, повідомляє Financial Times.

Умови кредиту

Відповідно до умов кредитної програми ЄС, озброєння, яке закуповується за кошти блоку, має переважно походити з країн Євросоюзу, України або інших схвалених партнерів, зокрема Канади.

Для постачальників, які не входять до переліку затверджених країн, частка компонентів у контракті не може перевищувати 35%. Крім того, правила передбачають, що такі закупівлі не повинні суперечити інтересам безпеки й оборони ЄС

Коли надається виняток

Разом із тим регламент передбачає можливість винятків. Якщо необхідну продукцію неможливо оперативно або в достатніх обсягах отримати від дозволених постачальників, Україна може звернутися до Єврокомісії за спеціальним дозволом на закупівлю в інших країнах.

Саме таким механізмом скористався Київ під час отримання першого оборонного траншу в розмірі 5,9 млрд євро, призначеного для закупівлі безпілотників. Завдяки цьому Україна отримала можливість придбати окремі китайські компоненти, яких наразі бракує на європейському ринку.

Це рішення свідчить про те, що оборонна промисловість Євросоюзу поки не здатна повністю забезпечити потреби України, попри прагнення Брюсселя зміцнити власну виробничу базу та пов'язати військову допомогу із закупівлями в європейських країнах.

Водночас виняток демонструє важливу роль Китаю у глобальних ланцюгах постачання для оборонної промисловості. Попри те, що ЄС звинувачує Пекін у підтримці російського військово-промислового комплексу, у Брюсселі визнають, що українське виробництво озброєнь також залежить від китайських комплектуючих.

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Як повідомлялося, під час другого дня бізнес-саміту Україна-ЄС у Брюсселі Україна та Європейський Союз підписали декларацію про співпрацю у сфері інвестицій у передові та проривні технології. Документ уклали Європейська комісія та Міністерство оборони України.

Нагадаємо, 23 квітня Рада ЄС схвалила фінальний ключовий законодавчий акт, який відкрив шлях до надання Україні позики обсягом 90 млрд євро. Це рішення дає змогу Європейській комісії розпочати перерахування коштів уже у другому кварталі 2026 року.

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