Нацбанк вирішив оновити шрифтове оформлення банкноти номіналом 2 000 гривень

Національний банк України ухвалив рішення змінити стилістичне оформлення напису номіналу на новій банкноті 2 000 гривень.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Ми проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками Національного банку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження", ‒ пояснили у НБУ.

У зв'язку з цим Нацбанк ухвалив рішення змінити стилістичне оформлення напису номіналу на новій банкноті. Літери буде відтворено у повній відповідності до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script без будь-яких авторських модифікацій.

Оновлене оформлення застосують на новій банкноті номіналом 2 000 гривень. Оскільки її виробництво ще не розпочалося, внесені зміни не вплинуть на заплановані строки введення в обіг.

Елементи дизайну банкнот художники Національного банку України створюють у спеціальному захищеному програмному середовищі, яке виключає можливість використання сторонніх або неавторизованих елементів, зокрема стандартних пакетів шрифтів. Графічне зображення напису номіналу художники формують вручну в цьому захищеному середовищі, тому готові шрифтові пакети безпосередньо під час створення напису не застосовуються. Такий підхід, що передбачає використання авторських графічних рішень замість готових шрифтів, покликаний підвищити рівень захисту банкнот. Під час розроблення написів фахівці Національного банку беруть за основу окремі елементи ліцензійних шрифтів, які в межах чинної ліцензії можуть бути змінені та адаптовані художниками для створення авторської версії.

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Нагадаємо, 10 липня голова Національного банку Андрій Пишний повідомив про розширення номінального ряду гривні. Із 4 вересня 2026 року Національний банк України введе в готівковий обіг нову банкноту номіналом 2 000 грн.

Водночас голова податкового Комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що запровадження в обіг нової банкноти номіналом 2 000 грн наразі не створює передумов для прискорення інфляції в Україні.

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