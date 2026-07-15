"Ощадбанк" перерахував 4,8 мільярда гривень дивідендів за результатами рекордного прибутку торік

Державний "Ощадбанк" перерахував до держбюджету України 4,8 млрд грн дивідендів за результатами діяльності в минулому році.

Як повідомили в банку, таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів, затвердивши норматив відрахування для "Ощадбанку" на рівні 30% його чистого прибутку.

Торішній прибуток

"Ощадбанк" у 2025 році продемонстрував історичний рекорд, отримавши 16 млрд грн чистого прибутку, що більш ніж удвічі перевищує фінансовий результат 2024 року.

Фінансові результати цьогоріч

У першому півріччі 2026 року "Ощадбанк" перерахував до державного бюджету України 10,5 млрд грн: ця сума крім виплати дивідендів обсягом 4,8 млрд грн включає також інші податки та збори, що сплачені до бюджету.

"Рекордний фінансовий результат "Ощадбанку" за 2025 рік дав змогу зробити вагомий внесок у підтримку держави, адже сьогодні кожна гривня працює на фінансову стабільність України. За перші шість місяців 2026 року "Ощадбанк" уже згенерував 8,4 млрд грн операційного прибутку, що забезпечує перерахування 3,7 млрд грн податку на прибуток до бюджету, демонструючи стовідсоткове виконання намічених планів", – зазначив голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон.

Активи банку

Активи "Ощадбанку" станом на 30 червня поточного року складають 494,7 млрд грн, кредитний портфель – 136,8 млрд грн, а загальний обсяг коштів клієнтів – 426 млрд грн, із яких 247,6 млрд грн припадає на кошти фізичних осіб.

За підсумками першого півріччя операційний дохід "Ощадбанку" сягнув 20,6 млрд грн, операційний прибуток становить 8,4 млрд грн, а чистий прибуток – 3,4 млрд грн.

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Як повідомлялося, в червні 2026 року голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що допускає можливість приватизації державних "ПриватБанку" та "Ощадбанку", проте вважає, що такі рішення мають ухвалюватися в межах комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.

Нагадаємо, на початку червня Національний банк України за результатами щорічного перегляду показників діяльності підтвердив статус системної важливості для 16 банків, що були в цьому переліку минулого року.

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