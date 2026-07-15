У першому півріччі Україна скоротила експорт чорних металів на майже 4%

За підсумками січня-червня 2026 року українські металургійні підприємства експортували чорних металів на $1,48 млрд.

Це на 3,9% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, коли цей показник становив $1,54 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної митної служби.

Експорт

Частка експорту чорних металів у загальній структурі валютної виручки України скоротилася до 7,02%, тоді як роком раніше вона становила 7,68%.

У червні експорт чорних металів приніс $293,6 млн, що незначно перевищило травневий показник у $291,8 млн.

Експорт металовиробів за шість місяців 2026 року скоротився на 14,8% ‒ до $436,1 млн. У червні обсяг таких поставок становив $84,8 млн.

Імпорт

Водночас імпорт чорних металів упродовж першого півріччя зріс на 4,5% і досяг $845,6 млн. Із цієї суми у червні було ввезено продукції на $140,7 млн.

Водночас імпорт металовиробів зріс на 13,6% ‒ до $590,8 млн, із яких $125,8 млн припало на червень.

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Нагадаємо, впродовж перших п'яти місяців 2026 року надходження від експорту металів з України становили $1,7 млрд. Це на 7% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, і у 3,2 раза нижче за показник такого ж періоду до початку повномасштабної війни.

Як повідомлялося, за підсумками січня-травня 2026 року Україна поставила на зовнішні ринки близько 2,29 млн тонн чорних металів загальною вартістю $1,18 млрд.

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