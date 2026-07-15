Уряд виділив 40 мільярдів на підготовку до зими: куди підуть кошти

Кабінет Міністрів України затвердив механізм використання 40 млрд грн на підготовку країни до опалювального сезону.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фінансування та походження коштів

Комплексні Плани стійкості Уряд розробляв спільно з регіонами з березня цього року на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Їхня головна мета – підготувати критичну інфраструктуру до зими та забезпечити людей водою, світлом і теплом попри постійні ворожі атаки.

Загалом на реалізацію цих планів уже спрямували 77,4 млрд грн:

67,8 млрд грн – виділено безпосередньо з державного бюджету;

9,6 млрд грн – залучено з місцевих бюджетів громад.

На що витратять кошти

Затверджений урядовий механізм передбачає цільове фінансування критичних потреб енергетики та комунальної сфери:

спорудження захисних конструкцій на критичній інфраструктурі ;

; розвиток розподіленої генерації та встановлення резервних джерел живлення (генераторів, когенераційних установок тощо);

(генераторів, когенераційних установок тощо); забезпечення безперебійної роботи систем подачі води та водовідведення;

та водовідведення; підвищення загальної стійкості систем теплопостачання в регіонах;

оновлення застарілих мереж і комунальної інфраструктури.

Наразі реалізація Планів стійкості триває в усіх областях України і залишається пріоритетним напрямом роботи влади перед початком холодів.

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Відновлення енергосистеми

Раніше перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов заявив, що Україна збирається до початку опалювального сезону 2026-2027 років відновити 6,2 ГВт пошкодженої Росією генерації, 4 ГВт – вже знаходиться в ремонтах.

У травні Кабінет Міністрів України ухвалив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику.

Також повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до умов проведення другого етапу конкурсу на будівництво нової генерації в Україні. Зокрема, загальну потужність, яка виставляється на конкурс, збільшено з 1322 МВт до 1505 МВт.

Зі свого боку перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що Україна до 2035 року має стратегічну мету повернутися до 54 ГВт генерувальної потужності – рівня, який був до початку агресії Росії в 2014 році.

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