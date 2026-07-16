Діра в російському бюджеті перевищить прогнози на понад трильйон рублів, ‒ Reuters

Витрати федерального бюджету Росії та його дефіцит у 2026 році можуть перевищити офіційно затверджені показники більш ніж на 1 трлн рублів ($12,85 млрд).

Про це свідчать дані урядового порталу РФ, повідомляє Reuters.

Оновлений прогноз оприлюднений напередодні засідання Банку Росії з питань монетарної політики, на якому регулятор має вирішити, чи продовжувати зниження ключової процентної ставки, чи залишити її без змін.

Російський центробанк неодноразово називав розширення бюджетного дефіциту одним із ключових інфляційних ризиків.

Згідно з прогнозом, видатки федерального бюджету у 2026 році можуть зрости до 45,11 трлн рублів проти 44,07 трлн рублів, передбачених чинним законом про бюджет.

Водночас прогноз щодо доходів залишається незмінним ‒ 40,28 трлн рублів. За таких умов дефіцит бюджету може становити 4,83 трлн рублів замість запланованих 3,79 трлн рублів, або 1,6% ВВП.

За даними Міністерства фінансів РФ, за підсумками першого півріччя дефіцит федерального бюджету сягнув 5,73 трлн рублів, що відповідає 2,5% ВВП. Це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з прогнозом, дефіцит бюджету також перевищуватиме попередні плани упродовж наступних двох років. Через це Мінфін Росії переніс досягнення нульового первинного дефіциту бюджету, передбаченого фіскальним правилом, на 2029 рік.

У 2025 році дефіцит федерального бюджету Росії майже вп'ятеро перевищив офіційний план і досяг 5,7 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Це стало найвищим показником із пандемічного 2020 року.

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Нагадаємо, повномасштабна війна, яку Росія веде проти України, призводить до зростання державного боргу РФ. Очікується, що протягом наступних десяти років країна витратить на обслуговування боргу щонайменше 15% свого ВВП у вигляді процентних платежів.

Раніше Росстат повідомив, що за підсумками минулого року ВВП Росії зріс лише на 1%, що майже у п'ять разів менше, ніж роком раніше. Спочатку зростання оцінювали у 4,3%, однак після перегляду показник підвищили до 4,9%.

Крім того, за підсумками 2025 року сукупний дефіцит бюджетів російських регіонів досяг 1,54 трлн рублів ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком цей показник збільшився у п'ять разів, а відносно 2023 року ‒ майже у вісім разів.

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