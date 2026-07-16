В Україні створили Координаційний центр із бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про створення Координаційного центру з питань організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Які функції нового органну?

Новостворений Координаційний центр працюватиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів. Уряд також затвердив його персональний склад і положення про діяльність.

Основними завданнями Центру стануть координація роботи державних органів та напрацювання рішень щодо проблемних питань у сфері бронювання.

Крім того, Координаційний центр розглядатиме пропозиції органів державної влади щодо надання підприємствам, установам і організаціям статусу критично важливих для економіки, забезпечення життєдіяльності населення, а також для потреб Збройних Сил України й інших військових формувань.

"Державні органи мають враховувати рекомендації Координаційного центру під час прийняття рішень про критичну важливість підприємств", ‒ зазначили у Мінекономіки.

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Нагадаємо, за останні 12 місяців кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%. Водночас число відгуків на такі пропозиції роботи збільшилося на 28%, а медіанна заробітна плата підвищилася на 17% ‒ до 35 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що 6 липня Міністерство розвитку громад та територій наказом №1260 оновило критерії, за якими підприємства будівельної, транспортної та туристичної галузей можуть отримати статус критично важливих для забезпечення функціонування економіки.

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