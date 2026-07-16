Українські компанії SkyFall і TAF Industries стали співзасновниками Дронового альянсу ЄС-Україна

Індустрія дронів

Українські оборонні компанії SkyFall і TAF Industries офіційно стали співзасновниками EU-Ukraine Drone Alliance – нової ініціативи, покликаної поглибити співпрацю України та ЄС у сфері безпілотних систем та антидронових технологій. Загалом до нового Альянсу увійшло 18 компаній, серед яких як українські виробники, так і виробники з держав-членів ЄС.

У компанії SkyFall проєкту "Індустрія дронів" на Цензор.НЕТ розповіли, що робота Альянсу буде зосереджена на розвитку спільних технологій, промислової кооперації, масштабуванні виробництва, зміцненні ланцюгів постачання та інтеграції українських виробників до європейської оборонної екосистеми.

SkyFall братиме участь у визначенні його стратегічних пріоритетів, формуванні тематичних робочих груп і ключових напрямів діяльності. Перше засідання Ради EU-Ukraine Drone Alliance відбудеться у вересні в Брюсселі.

"Участь SkyFall у складі засновників EU-Ukraine Drone Alliance є важливим кроком на шляху формування довгострокового партнерства між українською та європейською оборонною промисловістю. Ми переконані, що наш досвід та інженерна експертиза стануть одним із фундаментів нової екосистеми безпілотних технологій і майбутньої архітектури безпеки всієї Європи", – зазначили в SkyFall.

За словами CEO TAF Industries Володимира Зіновського, участь в Альянсі для його компанії – про те, щоб зробити український досвід новим стандартом.

"Посилення співпраці з європейськими партнерами показує: сьогодні нас не лише чують, а й розуміють цінність здобутого досвіду та серйозність майбутніх загроз. Ми очікуємо, що Альянс сприятиме створенню спільних виробничих майданчиків з європейськими партнерами як в Україні, так і в ЄС. Це також дозволить знизити вразливість ланцюгів постачання та забезпечити довгостроковий доступ до критично важливих компонентів", – розповів він.

Усього до першого складу Ради EU-Ukraine Drone Alliance увійшли 18 компаній – 9 українських та 9 європейських: Skyfall Industries, ORQA d.o.o., Indra Group, Fincantieri, WB Electronics / WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S, Quantum Systems, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Scientific Production Company "ATHLON AVIA", TEHAVTOFART PIVDEN (TAF Industries), UFORCE та F-Drones.

Про SkyFall

SkyFall – українська технологічно-оборонна компанія, яка об’єднує великий R&D-центр, масштабовані виробничі лінії та сертифіковану Академію SkyFall для навчання пілотів інструкторів та техніків.

SkyFall розробляє та виробляє легендарний дрон Vampire – бомбер, який ворог прозвав "Баба Яга" та який став основою безпілотної сили українського війська. Компанія також випускає FPV-дрони Shrike, перехоплювачі "Шахедів" P1-SUN, системи зв’язку та компоненти – високотехнологічні інженерні рішення, які ефективно працюють на фронті. Завдяки дронам SkyFall українські захисники вже знищили особовий склад і техніку противника на десятки мільярдів доларів.

Про TAF Industries

TAF Industries – провідна українська компанія з розробки та виробництва оборонних технологій. Підприємство має власний R&D-центр, команду інженерів та мережу виробничих майданчиків.

Наразі TAF Industries виготовляє понад 30 продуктів, більшість з яких сертифіковані Міністерством оборони України. Серед виробів компанії: ударні дрони, розвідувальні комплекси, дрони-перехоплювачі, носії ретрансляторів, системи РЕБ, системи дистанційного керування та рішення з ШІ.