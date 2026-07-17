Україна скоротила імпорт сільгосптехніки до $255 мільйонів

За пів року обсяг імпорту в Україну техніки для збирання та обмолоту врожаю, косарок, а також машин для сортування яєць і плодів зменшився на 6,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $255,1 млн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Найбільшим постачальником цієї техніки в Україну залишається Німеччина. Імпорт з цієї країни зменшився на 8% – до $115,3 млн, а її частка в загальному обсязі поставок склала 45,18%.

До трійки лідерів також увійшли:

Бельгія – $36,1 млн (торік за перше півріччя було $29,7 млн);

США – $25,1 млн (торік було майже $42 млн).

Лише за червень 2026 року в Україну ввезли обладнання на $82 млн, що на 11,8% менше порівняно з червнем минулого року.

Що з експортом

Український експорт такої техніки за перші шість місяців року склав $3,76 млн. Найбільше продукції продали до Польщі (31,2% від усього обсягу), Іраку та Нідерландів.

Для порівняння: за аналогічний період минулого року експорт був трохи більшим і становив $4,2 млн (тоді головними покупцями були Франція, Польща та Нідерланди).

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Зокрема, Польща наразі не бачить можливості скасувати односторонню заборону на імпорт окремих видів українських сільгосптоварів. У Варшаві це пояснюють намаганням захистити власний аграрний ринок та місцевих фермерів від конкуренції.

Упродовж січня-червня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $49,3 млрд, тоді як обсяг експорту становив $21 млрд.

Як повідомлялося, у червні 2026 року Україна експортувала 4,79 млн тонн продукції агропромислового комплексу, що на 7,5% менше порівняно з травнем.

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