"ПриватБанк" визнали найкращим банком для населення та малого бізнесу за версією Euromoney Awards for Excellence 2026
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Державний "ПриватБанк" отримав одразу дві міжнародні нагороди Euromoney Awards for Excellence 2026, ставши переможцем у номінаціях "Найкращий роздрібний банк" та "Найкращий банк для малого та середнього бізнесу" в Україні.
Нагороди Euromoney Awards for Excellence є одним із найавторитетніших міжнародних рейтингів у фінансовій індустрії.
Ці відзнаки підтверджують лідерські позиції "ПриватБанку" в розвитку сучасних банківських сервісів, цифрових технологій та підтримці українського бізнесу в умовах повномасштабної війни.
"Для "ПриватБанку", який обслуговує понад 18 млн роздрібних клієнтів, інновації залишаються фундаментом успіху, ми не просто слідуємо за трендами, а створюємо їх. Ми фокусуємося на технологіях, які реально допомагають клієнтам: від миттєвого онлайн-кредитування до сервісів персоналізації на базі штучного інтелекту. Для нас важливо, щоб кожен клієнт відчував надійність і підтримку через цифрові сервіси, які працюють безперебійно, попри будь-які зовнішні виклики", – прокоментував член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
Окремою нагородою відзначено роботу банку з малим та середнім бізнесом.
Сьогодні "ПриватБанк" обслуговує сотні тисяч українських підприємців, пропонуючи цифрові рішення для відкриття та ведення бізнесу, кредитування, еквайрингу, міжнародних розрахунків і щоденного управління фінансами.
"Для нас бути найкращим банком для малого та сееднього бізнесу (МСБ) – це насамперед відповідальність перед українськими підприємцями. Ми обслуговуємо понад 1 млн бізнес-клієнтів, 57% фізичних осіб-підриємців та 44% юридичних осіб вважають "ПриватБанк" основним банком для обслуговування. Ми прагнемо створювати рішення, які допомагають бізнесу працювати швидше, ефективніше та розвиватися навіть у складних економічних умовах. Саме тому продовжуємо інвестувати в цифрові сервіси, фінансові продукти та нові можливості для підприємців", – зауважив член правління "ПриватБанку" з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.
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