"ПриватБанк" визнали найкращим банком для населення та малого бізнесу за версією Euromoney Awards for Excellence 2026

Новини компаній

Державний "ПриватБанк" отримав одразу дві міжнародні нагороди Euromoney Awards for Excellence 2026, ставши переможцем у номінаціях "Найкращий роздрібний банк" та "Найкращий банк для малого та середнього бізнесу" в Україні.

Нагороди Euromoney Awards for Excellence є одним із найавторитетніших міжнародних рейтингів у фінансовій індустрії.

Ці відзнаки підтверджують лідерські позиції "ПриватБанку" в розвитку сучасних банківських сервісів, цифрових технологій та підтримці українського бізнесу в умовах повномасштабної війни.

"Для "ПриватБанку", який обслуговує понад 18 млн роздрібних клієнтів, інновації залишаються фундаментом успіху, ми не просто слідуємо за трендами, а створюємо їх. Ми фокусуємося на технологіях, які реально допомагають клієнтам: від миттєвого онлайн-кредитування до сервісів персоналізації на базі штучного інтелекту. Для нас важливо, щоб кожен клієнт відчував надійність і підтримку через цифрові сервіси, які працюють безперебійно, попри будь-які зовнішні виклики", – прокоментував член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Окремою нагородою відзначено роботу банку з малим та середнім бізнесом.

Сьогодні "ПриватБанк" обслуговує сотні тисяч українських підприємців, пропонуючи цифрові рішення для відкриття та ведення бізнесу, кредитування, еквайрингу, міжнародних розрахунків і щоденного управління фінансами.

"Для нас бути найкращим банком для малого та сееднього бізнесу (МСБ) – це насамперед відповідальність перед українськими підприємцями. Ми обслуговуємо понад 1 млн бізнес-клієнтів, 57% фізичних осіб-підриємців та 44% юридичних осіб вважають "ПриватБанк" основним банком для обслуговування. Ми прагнемо створювати рішення, які допомагають бізнесу працювати швидше, ефективніше та розвиватися навіть у складних економічних умовах. Саме тому продовжуємо інвестувати в цифрові сервіси, фінансові продукти та нові можливості для підприємців", – зауважив член правління "ПриватБанку" з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор