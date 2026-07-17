В Україні стартувало тестування системи "еАкциз". Як долучитися бізнесу?

Дерегуляція

Електронна система простежуваності підакцизних товарів "еАкциз" із 1 листопада 2026 року стане обов'язковою для всіх виробників, імпортерів, а також продавців алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

Про це повідомили в Державній податковій службі України.

З огляду на це представників бізнесу закликають долучитися до попереднього тестування платформи, щоб завчасно підготуватися до нових правил та мінімізувати ризики технічних збоїв чи операційних помилок у майбутньому.

Переваги участі у тестуванні

Попереднє випробування системи дозволить підприємцям вирішити кілька важливих завдань:

налаштувати внутрішнє програмне забезпечення компанії для подальшої інтеграції з "еАкцизом";

компанії для подальшої інтеграції з "еАкцизом"; підготувати персонал та навчити працівників користуватися новими електронними кабінетами і цифровими сервісами;

і цифровими сервісами; перевірити логістичні процеси , зокрема створення електронних акцизних марок та оформлення цифрових документів для переміщення продукції;

, зокрема створення електронних акцизних марок та оформлення цифрових документів для переміщення продукції; виявити та виправити можливі технічні неузгодженості до моменту, коли система запрацює на повну потужність.

Хто і як може подати заявку

Взяти участь у тестовому режимі можуть компанії та приватні підприємці, які офіційно зареєстровані в Єдиному державному реєстрі та мають чинну ліцензію на виробництво або торгівлю алкогольною чи тютюновою продукцією.

Для подачі заявки необхідно перейти на спеціалізований портал та заповнити відповідну реєстраційну форму.

Саме тестування триватиме до 12 жовтня 2026 року.

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Як повідомлялося раніше, у квітні 2026 року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що впровадження "еАкцизу" роками гальмується саме через надане бізнесу програмне забезпечення, яке фактично не працює.

За його словами, прийняття несправного софту від підрядників навіть стало приводом для відкриття кримінального провадження Офісом Генерального прокурора.

Що відомо про запровадження е-акцизу?

Нагадаємо, Верховна Рада у червні 2023 року ухвалила закон про запровадження електронної марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також відповідні зміни до Податкового кодексу ще у січні 2023 року.

Ці законопроєкти передбачають запровадження електронної марки акцизного податку, яка є унікальним графічним елементом, штрих-кодом швидкого реагування – QR-кодом.

Такий QR-код підтверджуватиме сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації таких товарів, а отже дозволить ідентифікувати продукцію і відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі, включаючи перевізників таких товарів.

Електронна система обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет мала запрацювати з 1 січня 2016 року, однак її запровадження відклали на 10 місяців. У Мінфіні пояснювали перенесення строків необхідністю додаткової підготовки для переходу на е-акцизну марку.

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