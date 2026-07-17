Програму "Доступні ліки" розширили наймасштабніше з початку року – додали 260 нових препаратів

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про наймасштабніше від початку року розширення урядової програми державної компенсації вартості "Доступні ліки".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У рамках чергового оновлення програми до переліку додали ще 260 торговельних назв лікарських засобів. Вони призначені для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань.

Повідомляється, що 173 з цих препаратів пацієнти зможуть отримати повністю безкоштовно, а за інші 87 знадобиться часткова доплата. Повний оновлений реєстр уже оприлюднено на сайті Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

У МОЗ уточнили, що перелік поповнився ліками для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів (зокрема, статинами й антикоагулянтами). Також додано препарати для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму.

Пріоритет для українських фармвиробників

Під час цього розширення профільне міністерство вперше протестувало окремий механізм підтримки ліків, виробництво яких локалізоване в Україні.

"Якщо український виробник пропонує лікарський засіб, що відповідає встановленим вимогам і має найнижчу ціну, він може отримати перевагу під час включення лікарського засобу до програми. Такий підхід стимулює розвиток українського фармацевтичного виробництва та сприяє стабільному забезпеченню пацієнтів необхідними ліками", – наголосили в пресслужбі.

Завдяки новому підходу до урядової програми вдалося включити 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів вітчизняного виробництва.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив, що серцево-судинні захворювання досі залишаються причиною 68% смертей в Україні, хоча близько 80% таких випадків можна вчасно попередити завдяки профілактиці та терапії.

"Після оновлення програма реімбурсації "Доступні ліки" охоплює повний спектр амбулаторної доказової терапії серцево-судинних захворювань відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів", підкреслив очільник МОЗ.

Урядова програма "Доступні ліки" сумарно охоплює вже 1038 позицій. Серед них: 771 лікарський засіб, 172 комбіновані препарати, 59 видів інсуліну та 36 найменувань медичних виробів (включаючи тест-смужки для глюкометрів). Наразі до програми реімбурсації доєдналися 17 470 аптек у різних регіонах країни.

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Нагадаємо, 4 травня 2026 року набув чинності оновлений Перелік лікарських засобів, доступних у межах програми реімбурсації "Доступні ліки". До нього додали оригінальні інноваційні препарати для терапії серцево-судинних хвороб, зокрема для запобігання інсультам і тромбозам, цукрового діабету 2 типу та хронічних недуг легень.

Із 1 липня цього року уряд України планує розширити програму "Доступні ліки". До оновленого переліку мають увійти додаткові препарати для терапії серцево-судинних захворювань за всіма наявними в Україні діючими речовинами.

Раніше повідомлялося, що в держбюджеті на 2026 рік передбачено збільшення фінансування програми безоплатних ліків для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних недуг у межах "Доступних ліків". На її виконання цього року закладено 8,7 млрд грн.

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