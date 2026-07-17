Львівська політехніка отримає суперкомп’ютер для розробки штучного інтелекту

У вересні 2026 року на базі Національного університету "Львівська політехніка" заплановано запуск однієї з найсучасніших суперкомп'ютерних платформ.

Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.

Комплекс призначений для високопродуктивних обчислень та роботи зі штучним інтелектом.

Основою майбутнього обчислювального центру стане високотехнологічний сервер GIGABYTE XN24-VC0, створений на базі новітньої архітектури Nvidia GB200 Grace Blackwell.

Технічні особливості нової системи:

чотири потужні графічні процесори Blackwell;

два центральні процесори Grace;

744 ГБ надшвидкісної оперативної пам'яті HBM3E;

підтримка мережевих інтерфейсів зі швидкістю передачі даних до 800 Гбіт/с.

Для забезпечення стабільної роботи обладнання такого рівня та захисту від перегріву використовуватимуть передову систему прямого рідинного охолодження.

Новий комплекс дозволить українським науковцям та студентам працювати над ресурсомісткими завданнями.

Зокрема, суперкомп'ютер залучать до розробки великих мовних моделей і генеративного штучного інтелекту, біоінформатики, робототехніки, кліматичних досліджень, матеріалознавства та складного наукового моделювання.

У майбутньому Львівська політехніка планує масштабувати цей проєкт, об'єднавши кілька аналогічних серверів у єдиний потужний суперкомп'ютерний кластер.

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Нагадаємо, Луцький національний технічний університет за результатами тендеру замовив ТОВ "Компанія Гемобуд" робота-гуманоїда за 1,26 млн грн (без ПДВ).

У робота є базова система сенсорів і немає LIDAR, камери глибини, динаміків, мікрофонів, приводів пальців, Wi-Fi або Bluetooth.

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