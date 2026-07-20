Український виробник олії відсудив у Росії 486 мільйонів за окупацію та розкрадання заводу

Господарський суд Одеської області вирішив стягнути з Російської Федерації на користь херсонського підприємства "Екобіотек-Україна" 486 млн грн збитків.

Про це свідчить рішення суду від 24 червня 2026 року.

Цю суму Росія має сплатити за шкоду, завдану заводу внаслідок повномасштабного вторгнення та тимчасової окупації Херсона.

Товариство "Екобіотек-Україна" є відомим високотехнологічним заводом із виробництва рафінованої дезодорованої соняшникової олії з натуральної сировини, який зареєстрований у Херсоні. Крім того, компанія є власником земельної ділянки площею 2 га, яка розташована поруч з автодорогою Цюрупинськ-Гола Пристань.

Унаслідок агресії РФ та окупації регіону підприємство позбавили можливості здійснювати господарську діяльність на власних виробничих потужностях.

Розкрадання майна під час окупації

У рішенні суду йдеться, що у серпні 2022 року люди в цивільному у супроводі військових РФ зайшли на територію заводу та вивезли зі складу готову продукцію та обладнання. Для цього вони використовували як власні автомобілі, так і транспорт, який перебував на території підприємства.

Після деокупації міста Херсон та відновлення доступу до об'єкта позивач встановив, що майно та товарно-матеріальні цінності заводу зазнали повного розкрадання та знищення. На підприємстві зафіксували численні пошкодження будівель, споруд та елементів виробничого обладнання.

Рішення суду та сума збитків

Згідно з висновком експертів, загальна вартість шкоди, завданої компанії "Екобіотек-Україна", становить 486 млн грн.

Суддя Марина Сулімовська задовольнила позовні вимоги в повному обсязі. Стягнення визначено з держави Російська Федерація в особі Міністерства юстиції РФ, Міністерства оборони РФ, Федерального казначейства РФ, Центрального банку РФ та Міністерства закордонних справ РФ.

Російська сторона на судове засідання своїх представників не направила.

За даними державного реєстру, засновницею ТОВ "Екобіотек-Україна" є Дарія Туник, керівник – Володимир Найдишак.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, у травні 2026 року Шевченківський районний суд Києва офіційно визнав, що українські агрохолдинги "Нібулон" та "Агротон" втратили свої активи на тимчасово окупованій території Луганської області на суму понад 6,1 млрд грн.

У лютому стало відомо, що на тимчасово окупованій Луганщині окупаційна адміністрація розробляє чергову схему легалізованого відбирання майна у місцевих жителів. Під приводом інвентаризації та забезпечення продовольчої безпеки окупанти мають намір законодавчо оформити переведення так званих "покинутих" сільськогосподарських земель у "державну" власність.

Читайте також: Близько 90% промислових об’єктів на тимчасово окупованих територіях закриті або перепрофільовані