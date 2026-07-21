"Метінвест Політехніка" відкрила прийом заяв на бакалаврат: для ветеранів вступ спрощений

Університет "Метінвест Політехніка" почав приймати заяви на бакалаврські програми – вступники до 1 серпня поточного року можуть подати документи через електронний кабінет та обрати одну з 17 освітніх програм.

Навчання поєднує теоретичну підготовку з практикою на виробництві, а для ветеранів і окремих категорій внутрішньо переміщених осіб передбачена спрощена процедура вступу за співбесідою.

Програми навчання

Вступна кампанія охоплює 17 бакалаврських програм за напрямами металургії, гірництва, ІТ, автоматизації виробництва, електроенергетики, управління, бізнес-аналітики та інших спеціальностей, затребуваних сучасним ринком праці.

Ці освітні програми розроблені спільно з бізнесом, тому студенти навчаються на реальних виробничих кейсах і отримують практичні компетентності, необхідні роботодавцям.

Як подати заяву

Подати заяву можна через електронний кабінет вступника в Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Після реєстрації необхідно обрати спеціальність, заклад вищої освіти та визначити пріоритетність заяв.

"Саме визначення пріоритетності є одним із найважливіших етапів вступної кампанії. Для участі в конкурсі вступник має встановити пріоритет від 1 до 10, де перший означає заклад, у якому він найбільше прагне навчатися. Після подання заяви змінити пріоритетність уже неможливо, тому радимо уважно перевірити всі внесені дані та за потреби звернутися до приймальної комісії", – зауважила відповідальна секретарка приймальної комісії "Метінвест Політехніки" Вікторія Федоренко.

Особливості навчання

Особливістю навчання в університеті є поєднання теоретичної підготовки з практикою на підприємствах групи "Метінвест": студенти працюють із сучасним обладнанням, долучаються до виробничих проєктів, проходять міжнародні стажування та отримують можливість подальшого працевлаштування.

Окрім контрактної форми навчання, університет пропонує вступ на замовлення компанії "Метінвест": у такому випадку навчання фінансує компанія, а випускники отримують перспективу першого робочого місця.

Також доступна можливість навчання за ваучером Державної служби зайнятості.

Ветеранська підтримка

Окрему увагу університет приділяє підтримці ветеранів і ветеранок. Для них, а також для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, передбачено спрощену процедуру вступу за співбесідою відповідно до правил прийому.

Наразі в "Метінвест Політехніці" вже навчається понад 50 ветеранів, які здобувають освіту за напрямами гірництва, металургії, комп'ютерних наук, автоматизації та робототехніки.

Університет також продовжує співпрацю з громадською організацією "Серце Азовсталі", допомагаючи захисникам і захисницям України здобути нову професію та адаптуватися до цивільного життя.

Про університет

"Метінвест Політехніка" – це перший в Україні приватний гірничо-металургійний університет, який відкрила компанія "Метінвест" Ріната Ахметова. Університет готує фахівців для сучасної промисловості та післявоєнної відбудови країни, а сьогодні виш став одним із майданчиків для професійної адаптації ветеранів та їхнього повернення до активного цивільного життя.

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