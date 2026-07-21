Допомога на 196 мільйонів: "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав 157-й ОМБр нову партію техніки. ФОТО

"Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав 157-й окремій механізованій бригаді нову партію техніки та обладнання загальною вартістю понад 4,4 млн грн.

Зокрема, до партії допомоги увійшли пікапи, квадроцикли, компактні термінали супутникового зв'язку та обладнання для навчальних симуляцій.

Військові отримали автомобілі Ford Ranger і Volkswagen Amarok, чотири квадроцикли Segway, 50 терміналів Starlink Mini та VR-окуляри.

Загальна вартість нової партії допомоги 4,4 млн грн.

Транспорт

Транспорт забезпечує швидке переміщення особового складу, обладнання, боєкомплекту та інших вантажів. Пікапи можуть використовуватися для логістичних завдань, роботи мобільних груп і евакуації.

Квадроцикли потрібні для пересування бездоріжжям та на ділянках, де використання повнорозмірних автомобілів ускладнене.

Зв'язок

Термінали Starlink Mini забезпечують підрозділи мобільним доступом до супутникового зв'язку.

Компактний формат дозволяє швидше розгортати мережу на нових позиціях, підтримувати управління підрозділами, передавання даних і координацію між військовими.

VR-окуляри розширюють можливості навчальних симуляцій та підготовки фахівців без використання бойової техніки під час кожного тренування.

"Запит 157-ї бригади охоплював одразу кілька важливих напрямів: мобільність, зв'язок і підготовку військовослужбовців. Ми передали техніку, яка буде використовуватися щодня під час виконання бойових і логістичних завдань. Сукупний обсяг допомоги 157-й ОМБр у межах "Сталевого фронту" вже становить близько 196 млн грн", – зазначив представник "Сталевого фронту" Ріната Ахметова Євгеній Величко.

Про бригаду

157-ма окрема механізована бригада була сформована у 2024 році. За інформацією самої бригади, її підрозділи брали участь у бойових діях на Курахівському та Покровському напрямках, зокрема виконували завдання поблизу Покровська.

"На фронті швидкість переміщення, наявність стабільного зв'язку та якість підготовки безпосередньо впливають на виконання завдань і безпеку людей. Пікапи й квадроцикли дають підрозділам більшу мобільність, Starlink Mini забезпечують зв'язок у польових умовах, а VR-обладнання дозволяє проводити додаткові тренування. Уся передана техніка відповідає нашим практичним потребам", – пояснив представник 157-ї ОМБр.

"Сталевий фронт" системно забезпечує 157-му ОМБр транспортом, засобами зв'язку, технічним обладнанням та іншими ресурсами за заявками військових.

З урахуванням нової передачі загальна вартість допомоги бригаді за весь час співпраці сягнула близько 196 млн грн.











Про "Сталевий фронт"

"Сталевий фронт Ріната Ахметова" – масштабна приватна ініціатива з підтримки Сил оборони України, яка об’єднує військову допомогу підприємств SCM. Із початку повномасштабного вторгнення в межах ініціативи підрозділам передають транспорт, безпілотники, засоби зв’язку та РЕБ, оптику, амуніцію, інженерне й медичне обладнання. Підприємства також виробляють сталеві укриття, командні пункти, підземні стабілізаційні пункти, протимінні трали та захисні конструкції для військової техніки, а також долучаються до будівництва фортифікацій.

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