На Закарпатті продають завод соків за майже $8 мільйонів. ФОТО
У місті Берегове Закарпатської області продають 100% корпоративних прав заводу з виробництва натуральних соків та асептичних напоїв.
Про це повідомляє Inventure.
Об'єкт розташований за кілька кілометрів від кордону з Європейським Союзом.
Загальна вартість підприємства з обладнанням становить $7,95 млн.
Також розглядається продаж окремими лотами: нерухомість без обладнання оцінюється у $5,5 млн, а саме обладнання – у $2 млн.
Завод спеціалізувався на виготовленні соків і був модернізований у 2008-2014 роках із використанням обладнання німецьких компаній SIG Combibloc та GEA.
Із 2022 року основна діяльність була призупинена, однак підприємство виконує індивідуальні замовлення та зберегло кваліфікований штат. Раніше продукція реалізовувалася в Україні, США, Німеччині, Ізраїлі, Грузії та країнах Балтії.
Інфраструктура та виробничі потужності
До складу активу входять:
- земельна ділянка 5,9 га;
- виробничо-складський комплекс загальною площею 11,4 тис. кв. м (з них 11 тис. кв. м – виробничі та складські приміщення);
- складський комплекс потужністю зберігання до 2,8 тис. палетомісць.
Підприємство оснащене трьома лініями розливу CFA (для фасування об’ємом 0,2 л, 1 л та 2 л), купажним цехом GEA та програмними системами Siemens.
Завод має повну автономну інфраструктуру: власну електропідстанцію потужністю 3,5 тис. кВт, три артезіанські свердловини, газову котельню з парогенератором Certuss та під’їзні шляхи.
Умови та обладнання дають змогу перепрофілювати потужності на випуск молочних і рослинних напоїв, дитячого харчування або питної води.
Приватизація в Україні
Як повідомлялося раніше, виноробний завод на Одещині виставили на продаж. Торги заплановані на 28 липня, а прийом заявок від потенційних інвесторів триватиме до 27 липня включно. Стартова вартість становить 24,8 млн грн.
Нагадаємо, у липні 2026 року спиртзавод на Харківщині продали за 26 млн грн. Переможцем торгів стало харківське товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Клінкаст".
Як повідомлялося, 5 травня у Фонді державного майна України заявили про фактичне виконання 50% річного плану з приватизації.
Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що уряд цьогоріч планує залучити від приватних інвесторів близько 10 млрд грн надходжень від великої приватизації та ще 3 млрд грн ‒ від малої.
Окрім того, Фонд державного майна оприлюднив календар великої приватизації, що включає шість ключових об’єктів загальною вартістю близько $370 млн.
Голова ФДМУ Дмитро Наталуха заявляв, що ефективність приватизаційних аукціонів зросла: частка успішних торгів підвищилася до 22% проти приблизно 7% раніше.
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