У "Геріон Ворлд" роз’яснили позицію щодо виплати заборгованості працівникам "Карпатнафтохіму" та запропонували план дій

Інвестиційний фонд "Геріон Ворлд", якому належить 33% у статутному капіталі ТОВ "Карпатнафтохім", підтримує вимоги трудового колективу щодо виплати заборгованості із заробітної плати.

У компанії спростували інформацію про блокування реалізації сировини та пояснили, які кроки необхідні для безпечного й швидкого розв'язання проблеми.

У "Геріон Ворлд" зазначили, що фонд є учасником товариства, а не його виконавчим органом, тому не бере участі в оперативному управлінні, укладанні контрактів чи розподілі коштів, передає Інформатор Україна.

Захист коштів підприємства та новий механізм продажів

При цьому в фонді звернули увагу, що раніше сировину з заводу вже відвантажували за кордон для погашення боргу перед робітниками, однак оплата на рахунки підприємства так і не надійшла.

Щоб уникнути повторення подібних ризиків та гарантувати надходження грошей працівникам, "Геріон Ворлд" запропонував прозорий механізм поетапного продажу, який 1 липня 2026 року було офіційно ухвалено загальними зборами учасників:

продаж невеликими партіями: сировину реалізують обсягами орієнтовно по 1 250 тонн (один залізничний состав);

покроковий контроль: відправка кожної наступної партії здійснюється лише після надходження коштів за попередню;

першочерговість виплат: фінанси від першої ж проданої партії спрямовуються безпосередньо на погашення заборгованості з заробітної плати.

Уточнення щодо процедурних питань

У "Геріон Ворлд" також надали роз'яснення стосовно публічних тверджень про перебіг процесу.

Щодо підписання протоколу – згідно зі статутом (п. 8.7), підписання протоколу зборів здійснює голова зборів, яким 1 липня був представник іншого учасника. Додаткового підпису від фонду статут не вимагає, тому рішення є чинним. Щодо взаємин з покупцями – фонд не має стосунку до іноземних контрагентів, які раніше отримали продукцію без розрахунку, та виступає за встановлення причин несплати за участю правоохоронних органів, аби повернути кошти на рахунки заводу.

"Загальні збори учасників уже ухвалили рішення про поетапний продаж сировини. Фонд повністю підтримує цей процес і готовий сприяти його максимальній прозорості, щоб кожна отримана гривня пішла на виплати робітникам", – підкреслили в пресслужбі фонду.

Необхідні кроки для початку виплат

Оскільки з лютого 2026 року Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження про банкрутство підприємства, будь-яка реалізація майна має відбуватися в чітко визначеному правовому полі.

Для фактичного запуску продажів та початку розрахунків з людьми наразі очікується надання з боку менеджменту заводу та арбітражного керівного:

проєкту експортного контракту із зафіксованими умовами поетапної оплати;

письмової згоди арбітражного керівного на реалізацію майна в межах процедури банкрутства.

Надання цих документів дозволить негайно розпочати реалізацію сировини за затвердженою схемою.

У "Геріон Ворлд" підкреслили повагу до колективу "Карпатнафтохіму", який забезпечує роботу критичної інфраструктури Калуша, та висловили готовність до конструктивної співпраці задля якнайшвидшого погашення боргів.

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