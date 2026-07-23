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Новини
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Дистанційна школа ThinkGlobal відкрила набір на 2026/2027 навчальний рік для 1-11 класів

Новини компаній

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Цьогоріч навчання можна почати в перевіреному онлайні: заклад працює за державною ліцензією й видає офіційні документи державного зразка – табель успішності та свідоцтво про освіту, як і звичайна школа.

Навчання ведеться з 1 по 11 клас із живими уроками, малими групами та особистим куратором для кожної дитини.

За результатами НМТ-2025 дистанційна школа ThinkGlobal посідає перше місце серед дистанційних закладів України з математики та перше місце в сегменті онлайн-освіти з англійської мови, за даними Українського центру оцінювання якості освіти.

Фокус навчання – математика, англійська та українська щодня.

Формати навчання та вартість

Дистанційна школа ThinkGlobal відкрила набір на 2026/2027 навчальний рік для 1-11 класів

Ви обираєте формат під ритм життя вашої дитини та потрібне навантаження – від повного навчального дня до самостійної роботи на платформі.

Для 1-5 класів працює початкова школа онлайн: математичний профіль, поглиблені математика й англійська понад державний стандарт, щоденні живі уроки в малих групах.

Для 6-11 класів відкрита старша школа онлайн: поглиблені математика, англійська та фізика, українська щодня й підготовка до НМТ.

Формат

Кому підходить

Ціна/міс

Повний день онлайн (1-11)

Повна заміна офлайну: живі уроки щодня, до п'яти в початковій школі й до шести в старшій

6800 / 7960 грн

Друга зміна онлайн (1-11)

Основне навчання по обіді: два живі уроки щодня, зручно для спорту, гуртків чи очної школи

4500 грн

Базова школа онлайн (1-11)

Гнучкий графік: матеріали, контрольні та живі уроки за бажанням

2200 грн

Школа без вчителя онлайн (1-11)

Самостійне навчання на платформі з куратором і контрольними

980 грн

Репетитор онлайн (1-11)

Точкове підсилення одного предмета: два уроки на тиждень у групі до 5 учнів

1680 грн

Екстернат онлайн (1-11)

Власний темп: за рік можна закрити два класи, атестація тоді, коли дитина готова

4900 грн/рік

Дистанційна школа ThinkGlobal відкрила набір на 2026/2027 навчальний рік для 1-11 класів

Що отримує кожна родина незалежно від формату:

  • Живі уроки з учителем, а не лише записи та матеріали.
  • Малі групи: до 12 учнів у молодших класах і до 20 у старших.
  • Особистий куратор, який веде дитину й тримає зв'язок із батьками.
  • Доступ до записів усіх уроків і звітність про успішність онлайн.

Оплата працює за балансом: поповнити рахунок можна від 1 грн, кошти списуються за фактом проведених уроків, а невикористані повертаються будь-коли.

Навчання стартує вже в серпні, до загального старту 1 вересня. Тож ви маєте час спробувати онлайн: перший тиждень – безоплатний, щоб переконатися, що формат підходить вашій дитині.

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